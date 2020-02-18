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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:04 م
خالد صلاح
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توبكس قرب قاع 4 أشهر مع تأثر أسهم التكنولوجيا بتحذير من أبل

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:51 ص
توبكس قرب قاع 4 أشهر مع تأثر أسهم التكنولوجيا بتحذير من أبل اسهم اليابان
رويترز

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تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، ليغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند أدنى مستوياته فيما يقرب من أربعة أشهر، إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكولوجيا بعد أن حذرت أبل من عدم تحقيق أهداف الإيرادات الفصلية على الأرجح بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 1.4% إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 23193.80 نقطة، في حين هبط توبكس 1.3% ليسجل 1665.71 نقطة، أقل مستوى إغلاق له منذ أواخر أكتوبر.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات في بورصة طوكيو للأسهم إلا واحدا، مع تكبد قطاعات الآلات الكهربائية ومنتجات المعادن والآلات الصناعية أشد الخسائر.

كانت أبل أبلغت المستثمرين في ساعة متأخرة أمس الاثنين أن منشآتها التصنيعية في الصين التي تنتج الهاتف آيفون وإلكترونيات أخرى قد استأنفت العمل، لكن العودة تمضي بوتيرة أبطأ من المتوقع.

ومن بين مورديها اليابانيين، هبط سهم موراتا لصناعة المكونات 3.4% وتايو يودن التي تنتج المكثفات السيراميكية 5.7% في حين فقد سهم تي.دي.كيه كورب للبطاريات 4.2%.

تضررت ثقة السوق أيضا بأنباء أن إدارة ترامب تبحث تغيير القواعد الأمريكية لكي تستطيع منع شحنات الرقائق إلى هواوي تكنولوجيز من شركات مثل تي.إس.إم.سي التايوانية، أكبر مقاول لتصنيع الرقائق في العالم.

وهوى سهم طوكيو إلكترون لمعدات أشباه الموصلات 4.8%، في حين انخفض سهم أدفانتست لمعدات اختبار أشباه الموصلات 5.8 %.


الأسهم اليابانية

فيروس كورونا

أسهم شركات التكولوجيا

بورصة طوكيو

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