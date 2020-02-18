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تنفيذ صفقة على "فورى" بقيمة 3.62 مليار جنيه.. وتسوية أرض النيل بدراوى بـ36 مليون جنيه

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:30 ص
تنفيذ صفقة على "فورى" بقيمة 3.62 مليار جنيه.. وتسوية أرض النيل بدراوى بـ36 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقات محمية على أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك، لعدد 452 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.62 مليار جنيه.
 
وفى سياق آخر كشفت شركة مستشفى كليوباترا، عن قيمة مبلغ تسوية النزاع على أرض مستشفى النيل بدراوى مع الهيئة العامة للنقل النهرى وبلغت 36 مليون جنيه، مؤكدة أن التسوية تقع في إطار المبالغ المحتجزة سابقاً من ثمن صفقة بيع أسهم شركة مستشفى النيل بدراوي صالح شركة مستشفى كليوباترا.
 
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه جاري التفاوض مع بائعي أسهم شركة مستشفى النيل بدراوي على التسوية النهائية لأي أمور متعلقة بين الشركة والبائعين.
 
وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، توقيع اتفاق تسوية شاملة ونهائية مع الهيئة العامة للنقل النهري وشركة مستشفى النيل وورثة حسن بدراوي بخصوص أرض مستشفى النيل بدراوي.
 
وأضافت أنه تم الاتفاق كذلك على تنازل الهيئة العامة للنقل النهري ومستشفى النيل بدراوي عن المنازعات المقامة من كل منهم بشأن الأرض محل التسوية.
 
وأشارت إلى أن التسوية تقع في إطار المبالغ المحتجزة من ثمن صفقة بيع أسهم مستشفى النيل بدراوي لصالح مستشفى كليوباترا، منوهة بأنه يجري التفاوض حالياً مع بائعي أسهم مستشفى النيل بدراوي على التسوية النهائية لأي أمور متعلقة بين الشركة والبائعين.

اخبار البورصة

فورى

مستشفى النيل بدراوى

مستشفى كليوباترا

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