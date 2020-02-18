تفاصيل واقعة عرض كليب رقاصة فى مدرسة ثانوى وعقوبات بالجملة.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه طلاب إحدى المدارس، يشاهدون فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية، الواقعة حدثت فى مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات محافظة المنوفية.

ثارت حالة من الغضب والاستياء بين الأهالى عقب تداول صور وفيديو الواقعة، وتعليم المنوفية فتحت تحقيقا عاجلا، وتقرر فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بالمدرسة، وإحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين للتحقيق.

شكل محافظ المنوفية لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفحص الواقعة، فهل ترى أن هذه القرارات كافية لعدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى في أي مدرسة؟ .