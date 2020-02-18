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تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:43 م
تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.. الحكومة و«المركزى» يعلنان: تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. إيقاف كل الإجراءات القضائية المتخذة ضد 90 عميلاً وإعادة تشغيل 81 شركة ورفع طاقتها الإنتاجية.


 

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السيسي

المصانع المتعثرة

البنك المركزى

اردوغان

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