تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.. الحكومة و«المركزى» يعلنان: تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. إيقاف كل الإجراءات القضائية المتخذة ضد 90 عميلاً وإعادة تشغيل 81 شركة ورفع طاقتها الإنتاجية.





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