تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.. الحكومة و«المركزى» يعلنان: تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. إيقاف كل الإجراءات القضائية المتخذة ضد 90 عميلاً وإعادة تشغيل 81 شركة ورفع طاقتها الإنتاجية.
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
ـ تنفيذاً لتكليفات الرئيس.. الحكومة و«المركزى» يعلنان: تسوية مديونيات المصانع المتعثرة بـ 18.4 مليار جنيه.. إيقاف كل الإجراءات القضائية المتخذة ضد 90 عميلاً وإعادة تشغيل 81 شركة ورفع طاقتها الإنتاجية
ـ 5 شهادات دولية جديدة متفائلة باستمرار نجاح الاقتصاد المصرى.. المصريون يحصدون المزيد من النمو فى 2020.. مسؤولون وخبراء: الصناعة قاطرة النمو والتحدى فى استمرار التحديثات المالية والنقدية والإدارية.. استمرار النمو وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وانخفاض العجز وتراجع الدين العام
ـ المنتصرون على «كورونا» يتحدثون لـ«اليوم السابع».. رسائل وحكايات «ووهان - مطروح».. العائدون بعد مغادرة الحجر الصحى: فخورون باهتمام الدولة.. والرئيس أثبت أنه أب للجميع
ـ سوبر الانتفاضة والثقة فى الإمارات.. فايلر يرسم خطة الفوز على الزمالك فى المباراة كارتيرون يواجه الأحمر بـ«خطة الترجى المعدلة»
ـ مشروع متكامل بطول 21 كيلو مترا ب 5.5 مليار جنيه.. محور المحمودية من ترعة قمامة إلى نهر سياحى
ـ قائمة أفلام المهرجان فى دورته الأولى.. الحرب الأهلية والعنصرية في مهرجان البحر الأحمر السينمائى
ـ ضربة جديدة لإرهاب أردوغان.. الجيش الليبى يدمر سفينة أسلحة تركية.. القوات الليبية تدمر الشحنة بميناء طرابلس.. وتحرك أوروبى حاسم لمواجهة «السلاح المهرب» من أنقرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة