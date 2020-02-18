ترامب يفتتح أكبر ملعب كريكت بالعالم فى بداية زيارته للهند الأسبوع المقبل

سيفتتح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكبر ملعب كريكت في العالم عندما يصل يوم الاثنين المقبل إلى مدينة أحمد اباد المعقل السياسي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في بداية زيارة للهند تستغرق يومين وتهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين بعد تصدعها بسبب النزاعات التجارية.

ومن المتوقع أن يزور ترامب أيضا المسكن المتواضع لبطل استقلال الهند المهاتما غاندى خلال أول زيارة رسمية له لأكبر دولة ديمقراطية فى العالم.

وزار أحمد اباد زعماء الصين واليابان وإسرائيل منذ فوز مودي بمنصب رئيس وزراء الهند. وأحمد اباد أكبر مدينة فى ولاية جوجارات التى تقع فى غرب الهند والتى صار مودى رئيسا للوزراء بها قبل أن يصل الحزب القومى الهندوسى الذى يتزعمه إلى الحكم في الهند عام 2014.

ومن المرجح ألا يرى ترامب مساكن عشوائية إذا تمكن مضيفوه الهنود من بناء سور طوله 400 متر بمحاذاة الطريق الذي سيسلكه موكب الرئيس الأمريكي من أجل ألا يرى أماكن يقيم فيه فقراء.

وقال مسؤولان حكوميان مطلعان على الخطط الحكومية للزيارة لرويترز إن السلطات في أحمد اباد تتوقع أن تنفق ما بين 800 و850 مليون روبية هندية (ما بين 11 و12 مليون دولار) على الاستعدادات الخاصة بزيارة الرئيس الأمريكي للمدينة التي يرجح أن تستغرق نحو ثلاث ساعات.

ويعادل المبلغ نحو 1.5 في المئة من الميزانية السنوية لوزارة داخلية جوجارات.

وقال المسؤولان اللذان طلبا ألا ينشر اسماهما لأنهما غير مخولين للإدلاء بتصريحات علنية عن الزيارة إن التكاليف المتصلة بالإجراءات الأمنية التي من التوقع أن تشمل نشر أكثر من 12 ألف شرطي ستبلغ نصف التكاليف الإجمالية تقريبا.

وقال مفوض بلدية أحمد اباد فيجاي نيهرا، وهو أكبر مسؤول مدني في المدينة، لرويترز إن السلطات أنفقت بالفعل نحو 300 مليون روبية (4.2 مليون دولار) على توسيع الطرق وتحسين البنية الأساسية حول ملعب الكريكت الجديد الذي يتسع لأحد عشر ألف متفرج.