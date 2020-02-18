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ترامب وأحفاده على الطائرة الرئاسية.. وزوجة ابنه تهنئه باليوم الرئاسى.. صور

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:10 ص
ترامب وأحفاده على الطائرة الرئاسية.. وزوجة ابنه تهنئه باليوم الرئاسى.. صور دونالد ترامب مع ابنه وزوجته وأحفاده
كتب محمد رضا

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شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جانبًا من جولاته الرسمية بالطائرة الرئاسية الأمريكية مع أحفاده، حيث طار 3 من أحفاد ترامب برفقته على Air Force One، فى جولة لمشاهدة الجسر المؤدى لطريق دايتوانا الدولى، خلال احتفالات أمريكا باليوم الرئاسي، أمس الاثنين.

ونشر دونالد جونيور ترامب، الابن الأكبر للرئيس الأمريكى، مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام والتى تظهر الرئيس ترامب وأحفاده وهم يشاهدون الجسر والمواطنين على الطريق من شباك الطائرة الرئاسية، وقال ترامب جونيور فى تعليقه على الصور: "الجد دونالد ترامب و3 من أحفاده يشاهدون الجسر السريع لطريق دايتونا الدولى السريع من غرفته على الطائرة الرئاسية Air Force One.. هذه تجربة مدهشة لتكون قادراً على رؤيتها والعديد من الأمريكيين الوطنيين المذهلين الذين كانوا يهتفون بها كان مذهلاً".

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وعلى جانب آخر، قدمت لارا ترامب، زوجة إيرك ترامب، التهنئة للرئيس الأمريكى بمناسبة اليوم الرئاسى، حيث نشرت صورة تجمعها وزوجها مع الرئيس ترامب وأحفاده الصغار، وقالت فى تعليقها على الصورة: "عيد رئاسى سعيد.. نحن فخورين جدًا بك".

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ويشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالدو ترامب، كان قد حرص، أمس الاثنين، على تهنئة الرؤساء الأمريكيين السابقين بمناسبة يوم الرؤساء الأمريكيين، والذى يوافق يوم الاثنين 17 فبراير من كل عام، حيث كتب ترامب عبر حسابه على "تويتر"، "عيد رؤساء سعيد".

يوم الرؤساء فى الولايات المتحدة الأمريكية هو عيد رسمى، يحتفل بهذا العيد يوم الاثنين الثالث من فبراير كل سنة، ففى البداية، كان العيد يحتفل كعيد ميلاد جورج واشنطن، ولكن فى الحقيقة، ولد الرئيس واشنطون فى 11 فبراير، وليس فى 22 من فبراير، ولقد تم تغيير التاريخ عندما بدأت أمريكا باستخدام التقويم "Gregorian" وما زال يستخدم هذا التقويم اليوم.

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وعلى جانب آخر، كان قد نشر دونالد جونيور ترامب، نجل الرئيس الأمريكى، صورة للرئيس على الطائرة الرئاسية تجمعه بنجله تريستن، وهو يقضى وقتًا مع جده الرئيس الأمريكى، على الطائرة الرئاسية الأمريكية، عبر حسابه بإنستجرام.

وعلق دونالد جونيور ترامب: "تريستن يقضى وقتًا جيدًا مع جده دونالد ترامب، على الطائرة الرئاسية الأمريكية، قبل أن يقرر أن يحصل على قبعة "KAG، وفى الصور الأخيرة تريستين يفعل حركته المفضلة، بأن يشير بإشارة "أن كل شىء بخير"، ورد فعل ترامب".

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دونالد ترامب

ابناء ترامب

احفاد ترامب

الطائرة الرئاسية الامريكية

دونالد جونيور ترامب

ايريك ترامب

لارا ترامب

يوم الرؤساء الامريكى

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