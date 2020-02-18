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تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الصين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:09 ص
تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الصين مستشفى ووهان
رويترز

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تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى الصين إلى أقل من 2000 حالة اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ يناير لكن خبراء عالميين قالوا إن من المبكر للغاية الاعتقاد بأنه تم احتواء انتشار العدوى. وساعدت قيود مشددة على السفر والحركة فى الحد من انتشار الفيروس خارج إقليم هوبى، موطن العدوى، لكن ذلك جاء على حساب الاقتصاد الصينى وحركة الأعمال العالمية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن الفيروس سريع الانتشار أودى بحياة 98 شخصا في الصين يوم الاثنين مما زاد العدد الإجمالى للوفيات إلى 1868 حالة. وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة يوم الاثنين لتصل الإصابات إلى 72436 فى المجمل.

ولم يقل عدد الإصابات اليومية فى بر الصين الرئيسى عن ألفي حالة منذ 30 يناير كما لم يتراجع عدد الوفيات عن مئة منذ الحادي عشر من فبراير.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 827 حالة في 26 دولة ومنطقة فضلا عن خمس حالات وفاة.

وتقول السلطات الصينية إن ثبات عدد الإصابات الجديدة مؤشر على أن الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار المرض قد أتت ثمارها.

لكن البروفيسور جيمي ويتوورث أستاذ الصحة العامة الدولية بكلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة قال إن الفيروس لا يزال سريع الانتشار وإنه ينبغي للسلطات الصحية على مستوى العالم البقاء في حالة تأهب تحسبا لأي انتشار أوسع.

وقال "نأمل أن تكون التقارير عن تراجع عدد الحالات الجديدة في الصين إشارة إلى أن الوباء قد بلغ ذروته في إقليم هوبي، لكن لا يزال من المبكر للغاية التأكد من ذلك".

 


الصين

كورونا

اقليم هوبى

ووهان

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