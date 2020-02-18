تحطم طائرة بالقرب من سواحل دولة دومينيكا شرقى الكاريبى

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أعلنت السلطات الحاكمة في منطقة جوادلوب الفرنسية، الواقعة بجزر الأنتيل الصغرى الممتدة بين المحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي، اليوم الثلاثاء إطلاق جهودها للبحث عن بقايا طائرة تحطمت في البحر بالقرب من سواحل دولة دومينيكا شرقي الكاريبي.

وقال بيان صادر عن سلطات المنطقة، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن الطائرة الصغيرة المحطمة من طراز "بايبر بيه إيه-28" وكانت تحمل 4 أشخاص، مضيفاً أنه لم يتم الإعلان عن هويات الضحايا حتى الآن.

وأفاد مسؤولون بالمنطقة أن إحدى السفن الفرنسية تقوم بالمساعدة في عمليات البحث.

وكانت الطائرة قد غادرت دومينيكا الأحد الماضي متجهة إلى جوادلوب.