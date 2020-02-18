بورصات الخليج حمراء بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.17%، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 8 قطاعات معظمها القطاعات القيادية، ودفع قطاع البنوك بورصة دبى للمنطقة الحمراء، كما تراجعت بورصة البحرين للجلسة الثانية على التوالى.





بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2749.24 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك والاتصالات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 275.3 مليون سهم محققة ما قيمته 285.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2920 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجع 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.30%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.68%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.41%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.59%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 5.15%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27.8 مليون ورقة بقيمة 98.3 مليون درهم.





بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 0.17% خاسرا 2.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1659.88 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.9 سهم بقيمة 939.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.33% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.80% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.26%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.63%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.37%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.27% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.89%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%.





بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات معظمها القطاعات القيادية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.81% خاسرا 50.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6139.69 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% خاسراً 72.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6801.61 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% خاسراً 5.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4829.59 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.69%، خاسرا 34.38 ليغلق عند مستوى 4944.58 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 190.6 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتى عبر 7739 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاعى النفط والغاز والعقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%.

وجاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.66%، تليه شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.71%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.59%، فيما تصدر سهم "شركة الامتيازات الخليجية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.76% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 13.51%، ثم شركة النخيل للإنتاج الزراعى بنسبة 10%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسرا 13.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7858.93 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% خاسرا 33.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7714.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 96.9 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 68 شركة، فيما تراجعت 118 شركة.

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.07%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاعى الرعاية الصحية والاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.31%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.02%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%.

وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.56%، ثم الشرقية للتنمية بنسبة 6.50%، ثم الجوف بنسبة 3.75%، فيما جاء سهم "تهامة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.50%، ثم اتحاد اتصالات بنسبة 3.29%، ثم سلامة بنسبة 2.94%.

وفى سياق آخر تمكنت موبايلي من تحقيق صافي ربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، حيث حققت الشركة في العام 2019م صافي ربح قدره 31 مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي خسارة قدرها 123 مليون ريال سعودي للعام المالي 2018م، وذلك على الرغم من إطفاء الجزء المتبقي من رسوم التمويل السابق لمصرف الإنماء والتمويل المشترك بمبلغ 93 مليون ريال سعودي نتيجة لتوقيع إتفاقيات إعادة التمويل، وتسجيل الرسوم الإدارية المستحقة بموجب اتفاقية خدمات ودعم تقني الموقعة مع شركة الامارات للاتصالات بمبلغ 113 مليون ريال سعودي،

ويعود السبب الرئيسي في تحقيق صافي ربح للعام 2019م إلى رفع إيراداتها بنسبة 13.4% لتصل إلى 13,450 مليون ريال سعودي للعام 2019م مقارنة مع 11,865 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى:

1- زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء

2- نمو مبيعات البيانات

3- نمو مبيعات قطاع الأعمال

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 18.5% ليصل إلى 7,800 مليون ريال سعودي للعام المالي 2019م مقارنة مع 6,582 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16).

تمكنت الشركة خلال العام 2019م من تحقيق الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA)، ليصل إلى 4,947 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 4,531 مليون ريال سعودي للعام السابق بزيادة قدرها 9.2% وهو أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) تحققه الشركة منذ ستة سنوات، ويعود ذلك التحسن الى الزيادة في الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية عن العام 2018م الذي تم خلاله عكس المخصصات المتعلقة بالرسوم الحكومية، إضافة إلى تسجيل الرسوم الإدارية المستحقة بموجب اتفاقية خدمات ودعم تقني الموقعة مع شركة الامارات للاتصالات بمبلغ 113 مليون ريال سعودي.

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، انخفض الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 4.7% ليصل إلى 4,318 مليون ريال سعودي مقارنة مع العام السابق.

واستقر هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) ليصل إلى 37% للعام الحالي بالمقارنة مع 38% للعام السابق.

تحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2019م بنسبة 60.4% لتصل إلى 967 مليون ريال سعودي مقابل أرباح تشغيلية قدرها 603 مليون ريال سعودي في العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.