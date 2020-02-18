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بنك HSBC البريطانى يعلن خفض 35 ألف وظيفة بعد تراجع أرباحه السنوية 33%

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:06 ص
بنك HSBC البريطانى يعلن خفض 35 ألف وظيفة بعد تراجع أرباحه السنوية 33% بنك HSBC
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلن بنك HSBC  البريطانى أنه سيتخلى عن 35 ألف وظيفة على مدار ثلاث سنوات كجزء من خطة تغيير كبرى يجريها البنك العملاق، وذلك بعد الكشف عن تراجع أرباحه السنوية بنسبة 33%، وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن البنك أصدر أيضا تحذيرا من تفشى فيروس كورونا فى آسيا، التى تمثل مصدر  أغلب أرباحه، وقال إنه قد يكون له تأثير على أدائه فى 2020.

وقال بنك HSBC اليوم، الثلاثاء، إن أرباحه قبل الضريبة لعام 2019 تراجعت بنسبة 33% لتصل إلى 13.3 مليار دولار، مقارنة بـ 20 مليار دولار فى العام السابق. ويرجع التراجع إلى حد كبير إلى شطب 7.3 مليار دولار لها صلة بفرق المصرفية العالمية والمصرفية التجارية فى أوروبا.

وأكد الرئيس التنفيذى المؤقت للبنك نويل كوين أن HSBC  سيخفض عمالته حول العالم كجزء من خطة إصلاح جذرية. ويمثل خفض الوظائف حوالى 15% من قوة عمالته حول العالم.

وأشار كوين لرويترز إلى أن إجمالى هذا البرنامج يعنى على الأرجح تراجع عدد العاملين من 235 ألف إلى 200 ألف تقريبا على مدار السنوات الثلاثة المقبلة.

وتتضمن خطة البنك أيضا إلغاء حوالى 100 مليار دولار من الأصول بنهاية عام 2022، وتخفيض التكاليف 4.5 مليار دولار.

وقال البنك الريطانى إنه سيحتفظ بتوزيعاته، لكنه أضاف أنه سيجرى تخفيضات على وحداته الخاصة بالبيع والتداول وأبحاث الأسهم فى أوروبا، بالإضافة إلى تحويل المزيد من الموارد من بريطانيا إلى آسيا.

ويخطط البنك كذلك لتوحيد العديد من أقسامه على مستوى العالم لتوفير المال. وسيخفض البنك ثلث فروعه فى الولايات المتحدة، حيث يريد إعادة تقديم نفسه كبنك شركات عالمى يركز على العملاء.

وسيشهد البنك تغييرات كبرى أخرى. ففى حين تظل لندن المركز العالمى للمجموعة، سيعيد HSBC أيضا تنظيم فريقه للمصرفية العالمية والأسواق للتركيز بشكل أكبر على آسيا والشرق الأوسط، حيث يخطط لتحويل المزيد من الموارد وبناء مركز فى الأسواق الناشئة.


HSBC

بنك اتش اس بى سى

خفض الوظائف

بنك بريطانى

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