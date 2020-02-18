انطلاق مؤتمر كويت هاكرز الثانى تحت شعار "معاً.. نبنى أمن الكويت الإلكترونى"

وكالات

انطلق مؤتمر كويت هاكرز الثانى والمقام تحت شعار "معا.. نبنى أمن الكويت الإلكتروني"، وذلك فى الفترة من 17-19 الجارى فى فندق ومركز مؤتمرات ملينيوم الكويت تحت رعاية الجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات وجريدة الأنباء الكويتية وبحضور نائب مدير عام الجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات الدكتورعمار الحسينى، حيث يبحث المؤتمر اهم قضايا أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، وذلك بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات الخاصة، كما يركز المؤتمر على نشر الوعى العام بقضايا أمن المعلومات وشرح وتحليل أنواع الاختراقات الإلكترونية والحماية منها سواء على المنظمات او الأفراد، ويتميز المؤتمر بتغطية آخر تكنيكات الهاكرز وعرض أمثلة مباشرة وحية للاختراقات "liveHackin" من خلال استضافتة لكوكبة من الهاكرز الكويتيين ذوى الخبرة والمهارة العالية فى هذا المجال.



وقد بدأ نائب مدير عام الجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات عمار الحسينى كلمته بالثناء على خبرات الشباب الكويتى المتخصص فى مجال أمن المعلومات التى اعتبرها من العلوم الضرورية فى المرحلة الراهنة.



وكشف الحسينى عن تطبيق مفهوم إنترنت الأشياء فى الجهات الحكومية والتى تعتبر من ضمن رؤية "كويت جديدة 2035"، وذلك فى البنى التحتية والمبانى الجديدة من أجل المساهمة فى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، موضحا انه يتم ربط الأجهزة الذكية مع باقى الأجهزة الإلكترونية كالمحركات وأجهزة الاتصال والاستشعار، ويتم تبادل البيانات من خلال نظام حاسوبى مما يسهم فى خفض استهلاك الطاقة والمياه فى المبانى الذكية.



كما تطرق الحسينى إلى الحديث عن تطبيق نظام خدمات الحوسبة السحابية فى أجهزة الدولة لما له من تأثير فى سرعة وسهولة تبادل البيانات، حيث يعمل على توحيد وتبسيط استخدامات التكنولوجيا بين أجهزة وقطاعات الدولة.



وتابع قائلا: لقد بات التخزين السحابى وأرشفة الوثائق أمرا حتميا فى العديد من الأعمال وعلى صعيد كل الأنشطة والقطاعات الكبرى سواء العامة والخاصة، او حتى على مستوى الأفراد لما يميزها من سرعة وسهولة الدخول الى ما تم تخزينه ومن اى مكان فى العالم دون حمل أجهزة كمبيوتر شخصية او معدات تخزين متنقلة.