سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انطلاق مؤتمر كويت هاكرز الثانى تحت شعار "معاً.. نبنى أمن الكويت الإلكترونى"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:31 م
انطلاق مؤتمر كويت هاكرز الثانى تحت شعار "معاً.. نبنى أمن الكويت الإلكترونى" مؤتمر كويت هاكرز
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلق مؤتمر كويت هاكرز الثانى والمقام تحت شعار "معا.. نبنى أمن الكويت الإلكتروني"، وذلك فى الفترة من 17-19 الجارى فى فندق ومركز مؤتمرات ملينيوم الكويت تحت رعاية الجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات وجريدة الأنباء الكويتية وبحضور نائب مدير عام الجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات الدكتورعمار الحسينى، حيث يبحث المؤتمر اهم قضايا أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، وذلك بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات الخاصة، كما يركز المؤتمر على نشر الوعى العام بقضايا أمن المعلومات وشرح وتحليل أنواع الاختراقات الإلكترونية والحماية منها سواء على المنظمات او الأفراد، ويتميز المؤتمر بتغطية آخر تكنيكات الهاكرز وعرض أمثلة مباشرة وحية للاختراقات "liveHackin" من خلال استضافتة لكوكبة من الهاكرز الكويتيين ذوى الخبرة والمهارة العالية فى هذا المجال.


وقد بدأ نائب مدير عام الجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات عمار الحسينى كلمته بالثناء على خبرات الشباب الكويتى المتخصص فى مجال أمن المعلومات التى اعتبرها من العلوم الضرورية فى المرحلة الراهنة.

وكشف الحسينى عن تطبيق مفهوم إنترنت الأشياء فى الجهات الحكومية والتى تعتبر من ضمن رؤية "كويت جديدة 2035"، وذلك فى البنى التحتية والمبانى الجديدة من أجل المساهمة فى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، موضحا انه يتم ربط الأجهزة الذكية مع باقى الأجهزة الإلكترونية كالمحركات وأجهزة الاتصال والاستشعار، ويتم تبادل البيانات من خلال نظام حاسوبى مما يسهم فى خفض استهلاك الطاقة والمياه فى المبانى الذكية.

كما تطرق الحسينى إلى الحديث عن تطبيق نظام خدمات الحوسبة السحابية فى أجهزة الدولة لما له من تأثير فى سرعة وسهولة تبادل البيانات، حيث يعمل على توحيد وتبسيط استخدامات التكنولوجيا بين أجهزة وقطاعات الدولة.

وتابع قائلا: لقد بات التخزين السحابى وأرشفة الوثائق أمرا حتميا فى العديد من الأعمال وعلى صعيد كل الأنشطة والقطاعات الكبرى سواء العامة والخاصة، او حتى على مستوى الأفراد لما يميزها من سرعة وسهولة الدخول الى ما تم تخزينه ومن اى مكان فى العالم دون حمل أجهزة كمبيوتر شخصية او معدات تخزين متنقلة.


كويت هاكرز

الكويت

أخبار الكويت

هاكرز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبراء يحذرون: هاكرز يستغلون فيروس كورونا لنشر البرمجيات الخبيثة

الخميس، 13 فبراير 2020 10:00 م

مصائب قوم عند قوم فوائد.. هاكرز يستغلون كورونا لسرقة بيانات مستخدمى النت

الأحد، 02 فبراير 2020 03:27 م

وزير الاتصالات بحزب مستقبل وطن: تعاملنا مع هاكرز "وزارة الصحة" فى سويعات قليلة.. طلعت: أنهينا مشكلة اقفل الراوتر وافتحه تانى و 6 مليار علشان نحل مشكلة السيستم واقع وتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعات الاتصالات

الأحد، 02 فبراير 2020 12:50 ص

وزارة الصحة تؤمن موقعها الإلكترونى بعد اختراقه من هاكرز إيرانى

الأحد، 02 فبراير 2020 12:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة