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انتظام الحركة المرورية بالطريق الدائرى المتجه من القاهرة الجديدة إلى المنيب

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:01 م
انتظام الحركة المرورية بالطريق الدائرى المتجه من القاهرة الجديدة إلى المنيب انتظام الحركة المروربة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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انتظمت حركة مرور السيارات بالطريق الدائرى، اليوم الثلاثاء، أمام القادم من التجمع والمعادى، وصولا إلى المنيب وشارع البحر الأعظم، وكذلك الأمر داخل نفق التجمع وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، ورصدت كاميرات "اليوم السابع"، حالة السيولة المرورية لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 
وشهدت الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم بالطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء انسياب فى حركة السيارات، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.
 
بينما ظهرت كثافات مرورية على الدائرى، فى الاتجاه القادم من البحر الأعظم اتجاه المريوطية، وحدوث بعض الكثافات، وانتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لسحب الكثافات المرورية والأحمال.
 
وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.
 
 
 

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