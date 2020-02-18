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الوطنية للانتخابات تعلن إجراء جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:34 م
الوطنية للانتخابات تعلن إجراء جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر - تصوير حسين طلال

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أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء جولة الإعادة فى دائرة ملوى بالمنيا بين كل من عبدالله محمد خليفة ومحمد عبد الحكم.

ومرت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى هدوء تام، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.
 
وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.
 
بينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.
 
وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما خاض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.
 
وحدد قانون مجلس النواب نصاب الفوز في الانتخابات البرلمانية، وهى وفقا لنص المادة 23 من القانون "فى الانتخاب بالنظام الفردى، يعلن انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
 
إن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
 
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (1)
 

 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (2)
 

 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (3)
 

 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (4)
 

 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (5)
 

 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (6)
 

 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (7)
 

 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (8)
 

 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (9)
 

 

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (10)
 

 


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