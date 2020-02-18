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المرور يوجه تحذيرات للوقاية من حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:00 ص
المرور يوجه تحذيرات للوقاية من حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار امطار،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مجموعة من الإرشادات المرورية التى تناشد الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، الإلتزام بها لمنع وقوع أى حوادث مرورية و منها :

 

1-السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر

2-التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

4-تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه

5- عدم الانشغال بغير الطريق

6- نظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة وكفاءة مساحات المطر

7-عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة

8- عدم التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور

9-بتوخى الحذر أثناء القيادة و عدم الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك

10- عدم القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار  متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا والرياح معتدلة.

 

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح نشطة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات.

 

 

 


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