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المرصد السورى: الطيران الروسى نفذ أكثر من 120 غارة على حلب منذ أمس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:57 ص
المرصد السورى: الطيران الروسى نفذ أكثر من 120 غارة على حلب منذ أمس مدينة حلب - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أكد المرصد السوري، أن الطيران الروسي نفذ أكثر من 120 غارة على حلب منذ أمس، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية، ووجه الرئيس السورى بشار الأسد، كلمة للشعب السورى بمناسبة تحرير حلب، مؤكدا أن حلب انتصرت وسورية انتصرت وأن الجيش العربى السورى لن يتوانى عن القيام بواجباته الوطنية ولن يكون إلا كما كان جيشاً من الشعب وله، فالتاريخ لم يعرف جيشاً انتصر إلا عندما توحد معه الشعب فى معركته وهذا ما رأيناه فى حلب وغيرها من المدن السورية.

وشدد الرئيس الأسد فى كلمة متلفزة  أذاعتها وكالة الأنباء السورية "سانا" :" بمناسبة معارك التحرير الأخيرة على أن معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال كما استمرار معركة تحرير كل التراب السورى وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وقال الرئيس الأسد: أهلنا أبناءَ حلب الكرام.. تحيةَ الثبات و الصمود… تحية الإيمان بالله والوطن… تحية الشجاعة والتضحية… يحملها إليكم جيشُنا العربى السورى على أجساد مقاتليه.

وتابع: "عندما تحررت مدينةُ حلب فى نهاية العام ألفين وستة عشر، قلت بأن ما قبلَ تحرير مدينةِ حلب لن يكون كما بعدها، انطلقت فى ذلك من معرفتى إلى أين يسدد أبناءُ قواتنا المسلحة بقلوبهم وعقولهم، انطلقت فى ذلك من يقينى بأن وطنيةَ أهلِ حلب ووفاءهم لوطنهم ولجيش الوطن ستقلب حساباتِ الأعداء. وهذا ما حصل، وكان لا بد من أن تدفع حلب ثمناً كبيراً يعادل عظمة شعبها ووطنيةَ موقفها…. سنوات من القصف العنيف والوحشى طال معظم الأحياء، عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، من اليتامى والثكالى والأرامل…. سنوات من الحصار دون ماء أو كهرباء أو غيرها من أساسيات الحياة لتركع حلب وليستسلم أبناؤها.


سوريا

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المرصد السورى

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