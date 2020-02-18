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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:38 م
خالد صلاح
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الصين تخفض أسعار البنزين والديزل للمرة الثانية فى 2020

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:19 م
الصين تخفض أسعار البنزين والديزل للمرة الثانية فى 2020 البنزين
رويترز

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أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنها ستخفض سقف أسعار التجزئة للبنزين والديزل للمرة الثانية في 2020 تمشيا مع نزول أسعار النفط العالمية، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى حوالي 10%.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنه سيجري خفض أسعار البنزين 415 يوانا (59.24 دولار) للطن وتقليص أسعار الديزل 400 يوان، وقالت هيئة التخطيط الرسمية بالبلاد إن التخفيضات السعرية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء.

كانت الصين خفضت كلا السعرين في وقت سابق من الشهر بحوالي 5% لكل منهما.

وخلصت حسابات أجرتها رويترز من واقع أسعار الوقود التي نشرتها هيئة التخطيط على موقعها الإلكتروني إلى أن الخطوة الأحدث تنطوي على تخفيض بنحو 5% لأسعار البنزين و5.7 % للديزل.

 


الصين

أسعار البنزين

البنزين

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