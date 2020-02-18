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الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل بلدغات الناموس أو لمس النقود

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:43 م
الصحة العالمية: فيروس كورونا لا ينتقل بلدغات الناموس أو لمس النقود كورونا
كتبت إيناس البنا

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مع استمرار تفشى فيروس كورونا في الصين والدول التي أعلنت الإصابة به، يستمر مسلسل إطلاق الشائعات المرتبطة بالفيروس سواء من حيث كيفية الإصابة أو طرق للوقاية والحماية من الإصابة وصولاً إلى طرق قتل الفيروس، على الرغم من عدم إعلان أي جهة أو هيئة صحية عالمية عن صدق هذه الطرق بالإضافة إلى عدم اكتشاف علاج حتى الآن.

وتوضح منظمة الصحة العالمية عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، حقيقة ما تردد حول كيفية الإصابة بالفيروس، وأنه يمكن أن ينتقل عن طريق لدغات الناموس أو من خلال لمس النقود وتداولها وعبر الـ ATM، كما أن الطقس البارد والثلج يمكنه قتل الفيروس.

 

لدغات الناموس تنقل كورونا 

منظمة الصحة العالمية تنفى انتشار كورونا عن طريق الناموس
منظمة الصحة العالمية تنفى انتشار كورونا عن طريق الناموس

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه فيما يخص لدغات البعوض، فإن فيروس كورونا لا ينتقل عن لدغات الناموس وإنما ينتقل فقط عن طريق رذاذ شخص مصاب بالفيروس نتيجة العطس أو الكحة على مسافة قريبة منه، ولحماية نفسك يجب تنظيف اليدين باستمرار باستخدام الكحول أو بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتجنب الاتصال القريب مع شخص مصاب بالكحة أو العطس.

النقود تنقل كورونا 
 

منظمة الصحة تنفى انتقال كورونا عن طريق النقود والبطاقات
منظمة الصحة تنفى انتقال كورونا عن طريق النقود والبطاقات

وفيما يخص انتقال العدوى عن طريق تداول النقود أو لمس بطاقات الائتمان ATM قليلة للغاية، حيث أشارت المنظمة إلى أن الحفاظ على نظافة اليدين وتجنب لمس الكثير من الأسطح وتعقيم الأيدى بعد، ولمس أشياء مثل النقود وبطاقات الائتمان سيكون منخفضًا للغاية.

الطقس البارد يقتل فيروس كورونا 

منظمة الصححة تنفى قتل كورونا بالطقس البارد
منظمة الصححة تنفى قتل كورونا بالطقس البارد

وعن إمكانية أن يتسبب الطقس البارد والجليد في قتل الفيروس، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد سبب يوضح أن الطقس البارد يمكن أن يقتل فيروس كورونا أو فيروسات أخرى حتى الآن، وتبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية للشخص ما بين 36.5 إلى 37 درجة مئوية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن 13 خرافة تخص فيروس كورونا سواء للحماية باستخدام الثوم وزيت السمسم أو رش الجسم بالكلور والكحول، وصولا إلى عدم كفاءة الماسحات الحرارية بالمطار في كشف المصابين وعدم إصابة الحيوانات الأليفة بالفيروس.


فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

لدغات البعوض

الطقس البارد

تداول النقود

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