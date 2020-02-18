السجن المؤبد لـ4 متهمين بالشروع فى قتل شقيقين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "ع.ح.أ" 33 سنة عامل وشقيقيه"أ.ح"30 سنة و"م.ح" 35 سنة و"ع.ص" 25 سنة فيما برأت المتهم "ع.ح" 26 سنة بالسجن المؤبد لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهما "خ.ع.و" وشقيقه"م.ع" بأن قاموا بإطلاق النار عليهم من أسلحة نارية بدائرة مركز جرجا بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، وأحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغا بإصابة المجنى عليهما بطلقات نارية متفرقة بالجسد ، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين أسفرت عن حدوث مشاجرة بينهما قام على أثرها المتهمين باطلاق النار على المجنى عليهما مما أسفر عن إصابتهما.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع فى القتل، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهمة "بخيتة.أ.هـ" 45 سنة ومقيمة بمركز طما بالسجن 3 سنوات لاتهامها بقتل والدتها العجوز "عيده.م" 75 سنة بان قامت بضربها بقبضة يدها "البوكس" فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضرب صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليها بعد التعدى عليها بالضرب، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجنى عليها، حيث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قامت خلالها الفتاة بضرب امها بقبضة يديها فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بضربها.

وبعد تقننين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، ووجهت إليها النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت ولم تقصد قتلها وتمت إحالتها الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.