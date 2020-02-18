سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن المؤبد لـ4 متهمين بالشروع فى قتل شقيقين بسوهاج

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:25 م
السجن المؤبد لـ4 متهمين بالشروع فى قتل شقيقين بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج،  بمعاقبة المتهمين "ع.ح.أ" 33 سنة عامل وشقيقيه"أ.ح"30 سنة و"م.ح" 35 سنة و"ع.ص" 25 سنة فيما برأت المتهم "ع.ح" 26 سنة بالسجن المؤبد لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهما "خ.ع.و" وشقيقه"م.ع"  بأن قاموا بإطلاق النار عليهم من أسلحة نارية  بدائرة مركز جرجا بسوهاج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، وأحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغا بإصابة المجنى عليهما بطلقات نارية متفرقة بالجسد ، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين أسفرت عن  حدوث مشاجرة بينهما قام على أثرها المتهمين باطلاق النار على المجنى عليهما مما أسفر عن إصابتهما.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع فى القتل، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم

 

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهمة "بخيتة.أ.هـ" 45 سنة ومقيمة بمركز طما بالسجن 3 سنوات لاتهامها بقتل والدتها العجوز "عيده.م" 75 سنة بان قامت بضربها بقبضة يدها "البوكس" فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضرب صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى محمد وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2019  بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليها بعد التعدى عليها بالضرب، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المجنى عليها، حيث وقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قامت خلالها الفتاة بضرب امها بقبضة يديها فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بضربها.

 

وبعد تقننين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، ووجهت إليها النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت ولم تقصد قتلها وتمت إحالتها الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


سوهاج

جنايات سوهاج

الشروع في قتل

جرجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة