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الداخلية تضبط 30 كيلو بانجو بحوزة مهرب في دمياط

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:41 م
الداخلية تضبط 30 كيلو بانجو بحوزة مهرب في دمياط المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بدمياط وبحوزته 30 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن دمياط بالإشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة المركز) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى، وعُثر بحوزته على (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية
 
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
 
 
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 
 
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
 
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

مخدرات

تهريب المخدرات

مهربون

المواد المخدرة

الداخلية

اخبار الحوادث

بانجو

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