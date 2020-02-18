سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجيش الليبي يعلن تدمير سفينة أسلحة وذخائر تركية بميناء طرابلس.. صور

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:44 م
الجيش الليبي يعلن تدمير سفينة أسلحة وذخائر تركية بميناء طرابلس.. صور السفينة التركية بعد استهدافها
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، الثلاثاء، تمكن قوات الجيش الليبي من تدمير سفينة تحمل أسلحة وذخائر تركية في ميناء طرابلس بالعاصمة الليبية.
 

وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، قد أكد إن الاتحاد الأوروبى تدخل الآن خوفا من وصول عناصر إرهابية إلى أراضيه، كما أن عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا مرصودة من قبل الأوروبيين، موضحاً أن الأوروبيين يعلمون تماما طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

63f398bb-ec04-4954-8b2e-df4905381e1b
 

وفى سياق منفصل قال وزير الشؤون الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، أمس الاثنين، إن دول الاتحاد الأوروبى وافقت على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة فى بروكسل.

 

وقال دى مايو، فى بروكسل، الاتحاد الأوروبى ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا.

 

83bff3c2-0d97-4128-9a70-994b48d83d92
 
805b69f8-8b31-4bc8-95bf-8a21fe70ba24
 

 

سفينة السلاح التركية بعد ضربها
سفينة السلاح التركية بعد ضربها

 

وأضاف أن المهمة ليست إحياء للعملية صوفيا وسيتم نشرها على الساحل الشرقى لليبيا حيث يجرى تهريب السلاح.

 

ووافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد على تقديم 7 طائرات و7 زوارق للمهمة فى حال توفرها.

 

كان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، اعتبر أن من المهم أن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) قد بدأت بالعمل.

 

وأضاف الوزير دى مايو فى مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" اليوم الإثنين، أن "إيطاليا وأوروبا إذا فقدتا مكانتهما فى ليبيا، فذلك لأن الليبيين من كلا طرفى النزاع، كانوا يطلبون أسلحة وجنود، أما الآن فيتفق كل من السراج وحفتر على وجوب النقاش والحوار"، موضحا أنه "فى هذا الجو، يمكننا نحن الإيطاليين والأوروبيين، استعادة مكانتنا".

 

وذكر وزير الخارجية أن "اللجنة العسكرية الليبية بدأت بالعمل، إنها خطوة مهمة، لكنه أكد على "مدى ضرورة إطلاق مهمة مراقبة جوية، برية وبحرية لفرض الحظر، على توريد الأسلحة.

 


ليبيا

اخبار ليبيا

الجيش الليبي

تركيا

اخبار طرابلس

اخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا: اليوم اجتماع للجنة العسكرية الليبية فى جنيف

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:00 ص

أوروبا تسعى للوصول إلى إجماع لمنع وصول أسلحة "أنقرة" إلى طرابلس..الاتحاد الأوروبي يلمح لإرسال قوات برية إلى ليبيا.. ورفض النمسا يعطل الخطوة.. وبرلين تحذر: لا يمكن حل أزمة الهجرة إذا تحولت ليبيا إلى دولة منهارة

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:30 م

وزير خارجية لوكسمبورج: آلاف المقاتلين تدفقوا على ليبيا بعد مؤتمر برلين

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:53 م

ليبيا.. تعليق الملاحة الجوية فى مطار معيتيقة بسبب سقوط قذائف

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:50 م

الجيش الليبى: الأوروبيون يعلمون طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة