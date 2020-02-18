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الجريدة الرسمية تنشر تعديل لائحة النظام لجمعية تنمية المجتمع بالرحمانية بميت غمر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:15 م
الجريدة الرسمية تنشر تعديل لائحة النظام لجمعية تنمية المجتمع بالرحمانية بميت غمر السيد عبد الفتاح يوسف وكيل تضامن الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية السيد عبد الفتاح بتعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالرحمانية التابعة لمركز ميت غمر.

 

وتضمن القرار أنه بعـد الإطلاع على القانون رقـم 149 لـسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 ؛ وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية تنميـة المجتمع بالرحمانية المؤرخة فى 2019/8/3 والمقيدة برقم 304 لسنة 1966إدارة ميت غمر الاجتماعية.

 

ونص القرار على موافقة الاتحاد الأقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي. تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالرحمانية، عن طريق إضافة ميدان 1 "أنشطة اقتصادية و أنشطة تعليمية".

 

كما نص القرار على إضافة الأنشطة الآتية إقامة الندوات، والمؤتمرات العلمية، والصحية المختلفة - إقامة أسواق خيريـة وإقامـة المشروعات المختلفة (قروض - أسر منتجة - مشروعات إنتاجيـة - المـرأة المعيلـة تحسين وتطوير التعليم - محو الأمية - تربية حيوانات ) - إنشاء مكتبة ثقافيـة وعلميـةتنظيم القوافل الطبية وحملات التوعية - تنظـيم المـسابقات والمعـارض والمعـسكرات والمؤتمرات والندوات فى كافة المج الات - تنظيم كافة الرحلات (حج وعمرة - علميـةسياحية - ترفيهية ) - فـتح فـصول تقويـة للطلبـة بمراحـل التعلـيم المختلفـة

 

وعند انقضاء الجمعية بحلها (اختياري أو إداري ) تؤول أموالها لجمعية رعايـة الأيتـام بالرحمانية ميت غمر والمشهرة برقم 922 لسنة 2001 .

 

زيادة رسم القيد "يدفع مرة واحدة" ليصبح ثلاث ين جنيها - ورسم الاشـتراك ليـصبح ثلاثين جنيها سنوي ،أن لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص و على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار وإخطار الجهات المعنية

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار تضامن الدقهلية
الجريدة الرسمية تنشر قرار تضامن الدقهلية

 

 


الدقهلية

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

الجمعيات الاهلية

جمعية الرحمانية بميت غمر

الجريدة الرسمية

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