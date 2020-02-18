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التموين: صرف 50% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:00 ص
التموين: صرف 50% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الحالى، وأنه تم صرف ما يقرب من 50% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت الوزارة قد أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة، خاصة السلع الأساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر بجانب أيضًا توفير كميات من كل السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى كل المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكل المحافظات النائية، منعًا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول، حيث تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وذلك لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين، ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كل محافظات الجمهورية خاصة سير منظومة الخبز، بالإضافة إلى توجيه كل المسئولين في المحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز، ومتابعه سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.

 


التموين

المقررات التموينيةلشهر فبراير

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