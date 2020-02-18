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التحالف العربى: ندعم جهود الحكومة اليمنية ولا تسامح مع محاولات تقويض الأمن

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:16 م
التحالف العربى: ندعم جهود الحكومة اليمنية ولا تسامح مع محاولات تقويض الأمن اليمن - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال التحالف العربى، إنه يدعم جهود الحكومة اليمنية ولا تسامح مع محاولات تقويض الأمن فى المهرة، والخارجون عن القانون في المهرة استخدموا القوة المميتة ضد الأمن اليمني، وشخصيات معروفة في المهرة حاولت تعطيل جهود الحكومة اليمنية لوقف التهريب. 

وأضاف التحالف، أن الخارجين عن القانون في المهرة يقوضون جهود الحكومة لفرض الأمن والاستقرار، وذلك خلال نبأ عاجل بثته قناة العربية.  

بدأت صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية تشهد انفراجة كبيرة وسط توقعات بأن تشمل الصفقة شقيق الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، في الوقت الذى حمل فيه التحالف العربي الحوثيين مسؤولية سلامة طاقم التورنيدو، فوفق الشبكة سكاى نيوز الإخبارية، حمل التحالف العربي في اليمن، ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية سلامة طاقم طائرة التورنيدو التي سَقطت في محافظة الجوف فى اليمن، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن طاقم الطائرة المكون من ضابطين، استخدم كراسي النجاة للخروج منها قبل سقوطها، بينما قامت عناصر الميليشيات الحوثية بإطلاق النار باتجاه الطاقم.
 
العقيد الركن تركي المالكي أكد أن استهداف الطاقم الجوي يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسئولية الميليشيات الحوثية الإرهابية.

التحالف العربى

اليمن

الحكومة اليمينة

عاجل

الامن

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