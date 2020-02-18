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البيئة: تخلصنا من 471 طنا من المبيدات عالية الخطورة بالصف

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:15 ص
البيئة: تخلصنا من 471 طنا من المبيدات عالية الخطورة بالصف الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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قال المهندس أحمد عبد الحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، بوزارة البيئة، إنه تم التخلص الآمن من 241 طنا من مبيد اللاندين، أحد الملوثات العضوية الثابتة والخطرة، من ميناء الأدبية بالإضافة إلى جميع المبيدات المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة بمخازن وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت خلال تلك الفترة من 471 طنًا من المبيدات عالية الخطورة والمهجورة التي كانت مخزنة بأحد المخازن بمنطقة الصف بالجيزة.

وأضاف عبد الحميد، خلال كلمته بمؤتمر وزارة البيئة، للإعلان عن تفاصيل التخلص الآمن من مبيدات مخزن الصف، أن كل المخلفات والمبيدات الناتجة عن تنفيذ هذه العملية تم نقلها ليتم حرقها خارج مصر فى أفران خاصة في كل من السويد وفرنسا، حيث تملكان أفضل التكنولوجيات لحرق هذه المواد، مشيرا إلى أنه قد تم تطهير المحزن بالكامل لتسعيد البيئة رونقها ويعيش السكان بصحة أفضل في مكان لا طالما انزعجوا منه وأقلقهم.

وأشار إلى أنه تم ذلك بالتنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، حيث قد قامتا بتجميع هذه المبيدات من مناطق عدة حتى يتم التخلص الآمن بها، حيث شكلت تلك المبيدات التي تم وقف استخدمها تحديًا كبيرًا حيث يتم التخلص منها بطريقة آمنه لا تسلب اضرارا للأنسان ولا للبيئة وأن يتم ذلك أيضًا في إطار المعايير والاشتراطات العلمية العالية.

وأوضح أنه تم عمل مناقصة دولية لاختيار استشارى دولى لحصر وتصنيف المبيدات، وإجراء تدريب فعلى لفريق وزارة الزراعة، وتحليل عينات، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئى، ودراسة الخصائص البيئية للمنطقة المحيطة والمخاطر، المترتبة على وجود تلك المبيدات، والتغلب عليها، ثم تبع ذلك أعمال إعادة التعبئة والشحن خارج مصر، طبقا لاتفاقية بازل، وتطهير المخزن.

 


وزارة البيئة

مبيدات خطرة

مبيدات شديدة الخطورة

مخزن الصف

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