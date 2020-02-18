اعرف الفرق بين مرض "كرون" الذى أصاب حمو بيكا وفيروس كورونا الصينى

كتبت إيناس البنا

مع إثارة مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل بإعلان إصابته بمرض في المعدة وهو مرض كرون، اختلط الأمر على الجميع بينه وبين فيروس كورونا الصينى، لذا يعرض " اليوم السابع" الفرق بين المرضين لعدم الخلط بينهم.



مرض كرون

مرض كرون 1- 1- مرض كرون هو التهاب يحدث في الأمعاء يسبب ألم البطن وفقدان الوزن.

2- يسبب الاسهال والحمى والم البطن وفقدان الشهية ودم في البراز.

3- الوراثة وضعف المناعة قد يكونا أحد أسباب الإصابة.

4- مضاعفاته تصل إلى انسداد الأمعاء وقرح المعدة وسوء التغذية وصولا إلى سرطان القولون.

5- لا يوجد علاج ويمكن أن تقلل العلاجات الأعراض والتعايش بنظام غذائي معين.



فيروس كورونا 1- 1- فيروس كورونا هو فيروس ظهر بالصين وانتشر بعدها إلى دول العالم.

2- يصيب كورونا الجهاز التنفسي خاصة الرئة.

3- يسبب أعراض أهمها الكحة وضيق التنفس والسعال والحمى.

4- مضاعفاته قد تصل للوفاة في حالات المناعة الضعيفة وعدم استجابة الجسم.

5- لا يوجد علاج له لأنه سلالة جديدة ولكن يتم السيطرة على الأعراض وخفض درجة الحرارة في الحجر الصحى.