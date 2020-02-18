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استمرار فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة رغم سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:19 م
استمرار فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة رغم سوء الأحوال الجوية بوغازى الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فى فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة والعمل بشكل طبيعى فى كافة الأرصفة من أعمال شحن وتفريغ، رغم سوء أمطار فى عدد من المناطق المختلفة بالمحافظة ولا تأثير لحركة الملاحة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وموجة طقس غير مستقره على معظم الأنحاء.

ومن جانبه، قال رضا الغندور المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وحركة الشاحنات والبضائع، وحركة السفن بعد أن هدأت حالة البحر، حيث تقوم الإدارة المختصة بالميناء بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن .

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للارصاد الجوية، أن طقس اليوم هو امتداد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المستمر منذ الأحد الماضى، مشيرا إلى أن الظواهر الجوية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار تتمثل في الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، وانخفاض في درجات الحرارة عن أمس بمعدل درجتين.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري اليوم الثلاثاء، إن هناك زيادة في فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة على الطرق السريعة، مشيرا إلى أن الأمطار سوف تصل إلى القاهرة لتكون خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

فى غضون ذلك، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقسا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطارًا متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطارًا متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب سيناء والغردقة طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار خفيفة والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقسًا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

ميناء الاسكندريه

حاله الطقس

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