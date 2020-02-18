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استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة عرض كليب لراقصة بأحد الفصول

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:43 م
استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة عرض كليب لراقصة بأحد الفصول جانب من الواقعة
المنوفية - محمد فتحى

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قرر الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عقب انتهاء التحقيقات فى واقعة مشاهدة عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين المشرفين علي اليوم الدراسى من إدارة السادات بالمنوفية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فيه طلاب المدرسة، يشاهدون فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية، وحدثت الواقعة فى مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات محافظة المنوفية.

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليمية.

كما تم إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للتحقيق.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة لفحص واقعة قيام طلاب أحد الفصول الدراسية بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بمدينة السادات بالرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما أكد محافظ المنوفية أنه سيتم إحالة المتسببين فى الواقعة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله.

يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على ضرورة إعلاء القيم الأخلاقية والمبادئ التربوية التى تسمو بالعملية التعليمية بنطاق المحافظة.

وأكد مصدر بالإدارة التعليمية بالسادات بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء منذ قليل من التحقيقات مع مدير مدرسة الفاروق عمر الثانوية و15 من المعلمين فى صور لطلاب مدرسة الفاروق الثانوية بنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وهم يشاهدون على السبورة الذكية للفصل فيديو كليب لراقصة، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاستياء والغضب لدى الأهالى.

وأضاف المصدر: "نحن فى انتظار صدور القرار عقب عرضها على المسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية".

 

 


المنوفية

كليب راقصة في مدرسة

مدينة السادات

اخبار المنوفية

فيديو راقصة بالمنوفية

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