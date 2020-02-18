ارتفاع عدد الكنديين المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة باليابان إلى 43

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كشفت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الكنديين المصابين بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية المحتجزة باليابان إلى 43 شخصا من أصل 256 كنديا.

وأشارت الوزارة في رسالة الكترونية وجهتها إلى الركاب إلى أن عودتهم إلى البلاد التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، سوف تتأخر، ولن تقلع الطائرة التي استأجرتها الحكومة الكندية من مطار طوكيو قبل يوم الخميس.

وذكرت الوزارة في رسالتها "ينبغي أن تبقوا على متن السفينة حتى نعطيكم التعليمات بالتوجه نحو الطائرة حتى لو حصلتم على إذن بمغادرتها لأنكم أنهيتم فترة الحجر الصحي على متنها". وأضافت الرسالة بأنه لن يكون بإمكان من غادر السفينة أن يستقل الطائرة والعودة إلى كندا.

ومن جهة اخرى أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن الصين سجلت أقل عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا، منذ ظهور المرض بعدد من مدنها، منذ شهر يناير الماضي.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن فيروس كورونا يقتل 15% من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والسلالة التى لم يسبق لها مثيل هى أشد شراسة وأكثر عدوى 20 مرة أكثر من السارس، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق على فيروس كورونا.

وأظهرت النتائج، أن فيروس كورونا قد شكل أكبر تهديد للمرضى الأكبر سنا، كما أنه خطير بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب تم تسجيل أكثر من 73 ألف حالة، ما يصل إلى 99 % منهم في الصين.