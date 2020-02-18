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ارتفاع أسعار الذهب في مصر جنيه واحد.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها للجرام

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:28 ص
ارتفاع أسعار الذهب في مصر جنيه واحد.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بمقدار جنيه واحد اليوم، في ظل ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1588 بالتزامن مع استمرار مخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة الأسواق عالميا، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة في مصر.

الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 591 جنيها .
عيار 21 سجل 690 جنيها .
عيار 24 سجل 788 جنيها. 
الجنيه الذهب: 5520 جنيها.
أوقية الذهب: 1588 دولار .

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.
 
وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير شباط عند 1587.40 دولار.
 
وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1590 دولارا.
 
وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”أسواق آسيا والمحيط الهادي فتحت على تراجع واسع النطاق. المستثمرون يساروهم حاليا قلق بالغ حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، فضلا عن تأثيره على ثقة الشركات والطلب الاستهلاكي.“
 
وخفضت أبل توقعات إيرادات الربع الأول من العام بفعل التعطيلات الصينية الناجمة عن الفيروس وتقلص الطلب من السوق الصينية، مما أفضى بحسب مارجريت إلى عزوف عن المخاطرة.
 
وأبل من أكبر الشركات الغربية التي ستتأثر سلبا بتفشي المرض، وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2522.79 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بعد أن اقترب من ذروة شهر عند 2538.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.
 
وزادت الفضة 0.6 % إلى 17.86 دولار، في حين صعد البلاتين 0.5 % مسجلا 973.49 دولار للأوقية.
 
 

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