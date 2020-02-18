سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تفرج عن سجين ألمانى بعد احتجازه فترة فى طهران

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:10 م
إيران تفرج عن سجين ألمانى بعد احتجازه فترة فى طهران المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، إنها أفرجت عن مواطن ألمانى كان محكوما عليه بالسجن ثلاث سنوات وذلك غداة إعلان طهران أن إيرانيا كان محتجزا بتهمة خرق العقوبات الأمريكية عاد لبلاده من ألمانيا.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التليفزيون "يوم الاثنين، عاد ألمانى لوطنه. كان محتجزا منذ فترة ومحكوما عليه بالسجن ثلاث سنوات لالتقاطه صورا لأماكن ذات حساسية".

ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وكانت طهران قد أعلنت أمس الاثنين أن الإيرانى أحمد خليلى، الذي تم اعتقاله في ألمانيا بطلب أمريكي تمهيدا لتسليمه إلى الولايات المتحدة، عاد لبلده يوم الأحد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان في ألمانيا لحضور مؤتمر أمني في ميونيخ.

وذكر إسماعيلي "أصررنا على أن يعود المواطن الإيراني أولا للوطن... ثم سُمح للألماني بمغادرة إيران يوم الاثنين".

واعتقل الحرس الثورى الإيرانى عشرات من حاملى الجنسية المزدوجة فى السنوات الأخيرة، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس.

وقال إسماعيلي إن أكاديميين فرنسيين اثنين سيمثلان أمام المحكمة الشهر المقبل.

وطالبت فرنسا بالإفراج عن الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه وزميلها الفرنسي رولاند مارشال، المحتجزين منذ يونيو.

ورفضت إيران طلب فرنسا الذي اعتبرته تدخلا في شؤونها.

وقال إسماعيلي "لا نعترف بازدواج الجنسية. هي إيرانية. لا نسمح للدول الأخرى بالتدخل في شؤوننا القضائية. جلسة المحكمة ستعقد في الثالث من مارس".

وقال محامي عادلخاه لرويترز الشهر الماضي إن إيران أسقطت اتهامات بالتجسس عن موكلته لكنها تواجه تهما أخرى تتعلق بالأمن.

وأدت هذه القضية لتعقيد العلاقات بين طهران وباريس، وكلاهما طرف في الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإيراني.

واتهم ناشطون في حقوق الإنسان إيران بالقبض على عدد من حاملي الجنسية المزدوجة في مسعى للحصول على تنازلات من دول أخرى، وهي تهمة تنفيها الجمهورية الإسلامية.

وتم في ديسمبر الإفراج عن صيني أمريكي اعتُقل في إيران عام 2016 واتُهم لاحقا بالتجسس، وفي المقابل أطلقت واشنطن سراح إيراني كان مسجونا لديها.

 


المانى

السلطة القضائية الإيرانية

ايران

سجين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة