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إعلان القائمة السنوية لشخصيات العام بمحافظة الأقصر لـ2020

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:39 م
إعلان القائمة السنوية لشخصيات العام بمحافظة الأقصر لـ2020 محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية وحزب الشعب الجمهورى، قائمة شخصيات العام بمحافظة الأقصر للعام 2020، وذلك للعام الثالث عشر على التوالى، حيث أعلن عن أول قائمة فى العام 2007.

ومنحت الجائزة لقائمة الشخصيات الأفضل فى العام 2020 حتى الآن، إلى كل من الدكتور بدوى رئيس جامعة الأقصر، والكاتب والمؤرخ فرنسيس أمين، وفاز الدكتور حمادة العمارى، نائب الأقصر، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بلقب شخصية العام البرلمانية، وفاز اللواء الشافعى محمد حسن، وحشمت يوسف بلقب شخصية العام السياسية، وفاز الدكتور صالح عبد المعطى عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر، واللواء حسنى حسين بلقب شخصية العام الوطنية، وفاز الشيخ أحمد مرتضى بلقب الشخصية الأكثر تأثيرا، وفاز الشاعر والمترجم والأديب الحسين خضيرى، بلقب شخصية العام الثقافية، وفاز المهندس عرفات أين بلقب شخصية العام الرياضية، وفاز عمرو عبادى، لاعب فريق الحسينات بدورى مراكز الشباب، بلقب لاعب العام، وفاز الفنان الدكتور محمد عرابى، بلقب شخصية العام التشكيلية، وفازت الدكتورة صابرين عبد الجليل عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، بلقب شخصية العام النسائية، وفاز الدكتور عبد الحكيم أبو القاسم سليم، نقيب الأطباء، بلقب شخصية العام النقابية، وفاز الدكتور بطرس وديع بلقب الطبيب الإنسان.

وفاز الخبير السياحى ممدوح فيليب، والخبير السياحى ثروت عجمى، والخبير السياحى محمد عثمان، والخبير السياحى أيمن أبو زيد، والخبير السياحى أيمن السمان، بلقب شخصية العام السياحية، وفاز الشاعر والأديب عز العرب عبد الحميد ثابت، بلقب شخصية العام الفكرية، وفاز الكاتب والأديب عبد المنعم عبد العظيم، بلقب مؤرخ العام، وفاز رجل الأعمال رومانى عجايبى، ورجل الأعمال محمد عبد الحميد، رئيس لجنة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، والخبير السياحى محمد قناوى، وسيدة الأعمال، وأمانى الشعولى، رئيس لجنة المرأة بحزب مستقبل وطن، بلقب شخصية العام الإنسانية بمحافظة الأقصر، وفاز الدكتور منصور النوبى، العميد الأسبق لكلية الآثار بقنا والأقصر، الدكتورة هوريج سوروزيان، رئيسة البعثة الأثرية العاملة بمعبد الملك أمنحتب الثالث، بلقب شخصية العام الأثرية، وفاز الدكتور محمد يحيى عويضة، المدير العام لآثار الأقصر ومصر العليا، بلقب أفضل مدير عام، وفازت الأستاذة شيرين النجار عضو المجلس القومى للمرأة، بلقب المرأة الأكثر تأثيرا، وفازت الحاجة سيدة راشد بلقب شخصية العام الشعبية، وفازت الأستاذة زوزو كعابيش، بلقب فتاة العام.

وفاز الكاتب الصحفى، محسن جود، والإعلامى محمود نجم، رئيس مراكز الإعلام بقطاع جنوب الصعيد، بلقب شخصية العام الإعلامية، وفاز الخبير السياحى محمود إدريس، بلقب شخصية العام الأكثر تأثيرا فى وسائل الإعلام، وفاز الدكتور بيشوى أنور درياس، شخصية رجل ضد الفساد، وإمام حباشى، بلقب شخصية العام الحزبية، وفاز النائب ضياء البتيتى، والعمدة جابر محمد يس، بلقب عمدة العام، وفاز الفنان عبدالله جوهر، بلقب شخصية العام الفنية، وفاز الفنان سعيد الأسطورة بلقب شخصية العام المسرحية، وفاز عبد الله يس، بلقب شخصية العام الشبابية، وفاز كتاب " باب الملاذ " للباحث الشاب محمد إمام، بلقب كتاب العام، وفاز بيت الشعر بالأقصر، ومكتبة مصر العامة بالأقصر، بلقب مؤسسة العام الثقافية.

وفاز بأفضل تغطية صحفية وتلفزيونية وإذاعية الإعلامية وفاء حافظ من إذاعة جنوب الصعيد، وأحمد مرعى ومحمد السمكورى ومحمد محروس ومحمد عبداللطيف الصغير وعمر شوقى وإيمان العمارى ، وميرفت الفخرانى وإيمان الهوارى وأبو الحسن عبدالستار وعبد الرحمن القرشى، وفاز بأفضل صورة الفنان أحمد حامد أمين من إدارة الإعلام بمحافظة الأقصر، وأفضل تغطية صحفية مصورة رضوان أبو المجد.

 

 

 


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