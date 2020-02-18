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إحالة تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المطرية إلى الجنايات

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:50 م
إحالة تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المطرية إلى الجنايات محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية المطرية، بإحالة تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية، حيث تبين أن التشكيل العصابي تتزعمه فتاة، بأن تقوم باستقلال " التكا تك " بقصد توصيلها إلى أحد الأماكن في وقت متأخر من الليل، وما ان تصل إلى المنطقة المتفق عليها، يخرج على السائق باقى أفراد التشكيل، ويقوموا بالاستلاء على التوك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح.

 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بشارع البترول دائرة القسم، تمكن من ضبط "س. ع. ا" 22 سنة عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" و"أ. ت. غ" 19 سنة عاطل ومقيم الخصوص بالقليوبية وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، و"بسمة. ع. ص" 18 سنة بدون عمل ومقيمة بذات العنوان، أثناء شروعهم في سرقة دراجة بخارية "توك توك" كرهًا عن قائدها "م. م. ح" 22 "سنة يعمل سائق توك توك.

 

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم.  

 

وفى وقت سابق أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالنزهة، للمحاكمة بمحكمة الجنح .

 

وكشفت التحقيقات أن بداية الواقعة أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يستقلها ثلاثة أشخاص، أمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها وتبين أنهم (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (طبنجة صوت و7 طلقات صوت- سلاح أبيض "مطواة"- حقيبة يد حريمى وبداخلها "مبلغ مالى، خاتم ذهب، ساعة يد، هاتفى محمول، بعض المتعلقات الشخصية").

 

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وأضافوا بقيامهم بارتكاب 4 حوادث سرقة.

 

تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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سرقة بالاكراه

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