سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرية أبيس بالإسكندرية يطالبون برفع كفاءة البنية التحتية ومركز الشباب

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:28 م
أهالى قرية أبيس بالإسكندرية يطالبون برفع كفاءة البنية التحتية ومركز الشباب محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق، مشروع ناصر الكائن خلف الطريق الدائرى وقرية القواتلية الكائنة بمنطقة أبيس الأولى، برفقة عضو مجلس النواب النائب عفيفي كامل، واستمعت رئيس حى شرق لمطالب المواطنين القاطنين بالمنطقة خلال جلسة ودية بالطريق الرئيس لمشروع ناصر، ثم تفقدت الشوارع والمدارس بالمنطقة في جولة مرورية وأيضًا الوضع الحالي للمرافق والخدمات الموجودة.

ولقد تمثلت مطالب المواطنين في تطوير شبكة الصرف الصحي ورفع كفاءة الكهرباء والطرق ورصف الشوارع، كما طالب المواطنين بإنشاء مركز شباب بالمنطقة، ومعاينة الحالة الإنشائية للكوبري ورفع كفاءته

وصرحت المهندسة سحر شعبان، فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن جميع شكاوى ومطالب المواطنين ستكون محل الدراسة وتدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل؛ فلقد تم بالفعل بدء العمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبيس الأولى وسيتم الاستكمال ليصل لجميع المناطق المجاورة التي بحاجة إلى شبكة صرف صحي.

كما تواصلت رئيس الحى  مع شركة الكهرباء لمعاينة المنطقة وتلبية جميع المطالب ووضع حلول للشكاوى المختلفة، كما كلفت مدير إدارة المتابعة الميدانية بالحي لمتابعة عمل شركة نهضة مصر ورفع المخلفات أولا بأول وعدم تراكمها، وأيضًا توفير عدد 100 شجرة مثمرة لمدرسة مشروع ناصر وزرعت منها بالفعل إدارة الحدائق بالحي عدد 20 شجرة وجاري الاستكمال.

ثم توجهت رئيس حي شرق إلى قرية القواتلية بمنطقة أبيس الأولى ، وكان في استقبالها أهالي المنطقة والأطفال ورحبوا بها، وعرضوا مطالبهم والتي تمثلت أيضًا في تطوير شبكة الصرف الصحي ورفع كفاءة الطرق بامتدادها إلى قرية أبيس الأولى، والإهتمام بالخدمات كالكهرباء والنظافة.

رئيس حى شرق
رئيس حى شرق

 

تفقد قرية ابيس
تفقد قرية ابيس

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

قرى ابيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد وحالة الطواريء لمواجهة النوة الحالية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 06:40 م

تعرف على سبب إعلان مفكرى جامعتى القاهرة وإسكندرية تأييدهم للإمام محمد عبده

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:11 م

صور.. مصطفى الفقى: محمد عبده إمام المجددين ونحتاج لتجديد الخطاب الدينى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:20 م

محاضرة وورشة عمل عن إتاحة المصادر الإلكترونية بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:13 م

افتتاح مسرح "ليسيه الحرية" أول قرار لرئيس فرقة مسرح الإسكندرية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:30 م

صور.. أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة فى الإسكندرية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة