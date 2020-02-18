أهالى قرية أبيس بالإسكندرية يطالبون برفع كفاءة البنية التحتية ومركز الشباب

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق، مشروع ناصر الكائن خلف الطريق الدائرى وقرية القواتلية الكائنة بمنطقة أبيس الأولى، برفقة عضو مجلس النواب النائب عفيفي كامل، واستمعت رئيس حى شرق لمطالب المواطنين القاطنين بالمنطقة خلال جلسة ودية بالطريق الرئيس لمشروع ناصر، ثم تفقدت الشوارع والمدارس بالمنطقة في جولة مرورية وأيضًا الوضع الحالي للمرافق والخدمات الموجودة.

ولقد تمثلت مطالب المواطنين في تطوير شبكة الصرف الصحي ورفع كفاءة الكهرباء والطرق ورصف الشوارع، كما طالب المواطنين بإنشاء مركز شباب بالمنطقة، ومعاينة الحالة الإنشائية للكوبري ورفع كفاءته

وصرحت المهندسة سحر شعبان، فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن جميع شكاوى ومطالب المواطنين ستكون محل الدراسة وتدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل؛ فلقد تم بالفعل بدء العمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبيس الأولى وسيتم الاستكمال ليصل لجميع المناطق المجاورة التي بحاجة إلى شبكة صرف صحي.

كما تواصلت رئيس الحى مع شركة الكهرباء لمعاينة المنطقة وتلبية جميع المطالب ووضع حلول للشكاوى المختلفة، كما كلفت مدير إدارة المتابعة الميدانية بالحي لمتابعة عمل شركة نهضة مصر ورفع المخلفات أولا بأول وعدم تراكمها، وأيضًا توفير عدد 100 شجرة مثمرة لمدرسة مشروع ناصر وزرعت منها بالفعل إدارة الحدائق بالحي عدد 20 شجرة وجاري الاستكمال.

ثم توجهت رئيس حي شرق إلى قرية القواتلية بمنطقة أبيس الأولى ، وكان في استقبالها أهالي المنطقة والأطفال ورحبوا بها، وعرضوا مطالبهم والتي تمثلت أيضًا في تطوير شبكة الصرف الصحي ورفع كفاءة الطرق بامتدادها إلى قرية أبيس الأولى، والإهتمام بالخدمات كالكهرباء والنظافة.



رئيس حى شرق



تفقد قرية ابيس