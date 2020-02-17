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7 عادات تسبب الشيخوخة المبكرة.. منها الجلوس 8 ساعات يومياً

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:00 م
7 عادات تسبب الشيخوخة المبكرة.. منها الجلوس 8 ساعات يومياً الشيخوخة المبكرة
كتبت فاطمة خليل

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إذا كنت تجلس لأكثر من 8 ساعات كل يوم، فقد تبدو أكبر من عمرك بـ 8 سنوات، وكذلك يمكن أن يسبب الشعور بالوحدة وقلة الأصدقاء الشيخوخة السريعة ومشاكل صحية أخرى، فهناك بعض الأشياء التي قد لا نفكر فيها والتي قد تؤثر على مظهرنا، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 7 عادات تسبب الشيخوخة المبكرة، وفقاً لموقع "Brightside".

عادات تسبب الشيخوخة المبكرة
 

تجلس أكثر من 8 ساعات في اليوم
 

الأشخاص الذين يجلسون معظم اليوم ولا يمارسون أي رياضة أكبر من عمرهم الفعلي بثماني سنوات، وذلك وفقاً لإحدى الدراسات التي قامت باختبار 1500 امرأة وقررالباحثون أن الجلوس لساعات طويلة قد يكون مرتبطاً بالجينات،  قد يطيل الجلوس لفترات طويلة من الكروموسومات التي تسبب الشيخوخة المبكرة  ولهذا السبب يوصي الباحثون بإجراء 30 دقيقة على الأقل من التمارين يوميًا والاستراحة من الجلوس كل 30 دقيقة.

الجلوس طوال اليوم
الجلوس طوال اليوم يسبب الشيخوخة المبكرة

 

ارتداء الأقراط الثقيلة
 

تضع الأقراط الثقيلة الكثيرمن الوزن على منطقة حساسة من الأذنين، يمكن أن يسبب فقدان شكل الأذن وتقسيم شحمة الأذن تمدد بشرتك وبالتالي تفقد مرونتها والتي لا يمكن إصلاحها دائمًا، قد يبدو وكأنه عامل ضئيل من الشيخوخة، ولكن آذاننا هي جزء واضح جدا من أجسادنا يضيف المزيد من العمر إلى مظهرك عندما يبدو جلد أذنك متدلياً.

 تتناول اللحوم الحمراء فقط
 

لا يتعلق الأمر برفض تناول اللحوم الحمراء تمامًا فحسب، بل يتعلق أيضًا بكمية تناولها، أظهرت دراسة أن من أضرار تناول الكثير من اللحوم الحمراء وعدد قليل جدًا من الفواكه والخضروات قد يزيد من العمر البيولوجي للفرد،  يحدث هذا لأن هذا النوع من النظام الغذائي يزيد من مستويات عنصر واحد في الدم يسمى الفسفور وعلاوة على ذلك ، يمكن أن يسبب مرض الكلى المزمن.

أفضل طريقة لتجنب النتائج السلبية هي تحقيق التوازن فى نظامك الغذائي وعدم استبعاد الأنواع الأخرى من الأطعمة، وخاصة الفواكه والخضروات.

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الوحدة وعدم وجود أصدقاء مقربين
 

 إهمال صداقاتك والشبكات الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية وشيخوخة أسرع، وجاء هذا الاستنتاج من قبل الباحثين الذين درسوا الموضوع، والوحدة هي عامل خطريزيد من فرصة الموت، أيضا، يمكن مقارنة آثار الشعور بالوحدة مع آثار التدخين.

قد يظهر مثل هذا التأثير في الأشخاص الذين ليس لديهم أصدقاء أو لا يخرجون أو يفعلون أقل بكثير من الشخص العادي، كما أنه يقلل النشاط البدني وهوأمرمهم للغاية لصحة الفرد.

 تغيير النظام الغذائي الخاص بك

للبقاء في صحة جيدة وبأفضل شكل، نحتاج إلى التمسك بروتين معين من الطعام، عندما نغير وجباتنا في كثير من الأحيان ، فإن أجسامنا ليس لديها وقت للتكيف، فإذا كنت تقضي الأسبوع الأول فقط على الماء، والأسبوع التالي على الخيار، والثالث على اللحم، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بجسمك وإبقائه في حالة دائمة من التوتر. ولسوء الحظ، الإجهاد يمكن أن يسبب الشيخوخة المبكرة.

إضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي التغيرات قصيرة المدى في الأكل والنشاط إلى فقدان العضلات والعظام، ونتيجة لذلك ، يمكن للمرء أن يعاني من ضعف الحركة والشيخوخة المبكرة.

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تشرب بانتظام من زجاجات المياه
 

يمكن أن تسبب العادات اليومية مثل الشرب من الزجاجات تجاعيد عميقة للغاية حول شفتيك، وأي تجاعيد إضافية يمكن أن تجعلك تبدو أكبر سناً.

تستهلك الكثير من السكر ومنتجات الألبان
 

بعد أن تترك قطعة من الفاكهة على المنضدة لفترة، تبدأ في أن تبدو مختلفة بعض الشيء، حيث يصبح لونها بني لأن السكر يتفاعل مع بروتيناته، ويحدث نفس التفاعل في أجسامنا عندما يبدأ السكر في التفاعل مع الكولاجين، وتصبح بشرتك شاحبة.

وقال بعض الباحثين إن منتجات الألبان يمكن أن تجعلك تبدو أكبر سناً لأنها قد تزيد الالتهاب، هذا يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يكون السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة.

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 تستهلك الكثير من المكملات الغذائية
 

نقص الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد والشعر والأظافر ، ولكن عندما تتناول جرعة زائدة باستمرار من المكملات الغذائية يمكن أن تشكل أيضًا تهديدًا لصحتك وشبابك - بل قد تؤدي أيضًا إلى أعراض سامة، عندما يصبح جسمك مليئاً بالسموم طوال الوقت، فإن جميع أجهزته تعاني ، لذلك تبدو أكبر في السن بشكل أسرع.


اسباب الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة المبكرة

اسباب الشخوخة

اسباب التجاعيد

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