4 فوائد لا تعلمها عن اليانسون أبرزها الوقاية من قرحة المعدة وعلاج الاكتئاب

اليانسون المعروف أيضًا باسم "بيمينيلا أنيسوم" هو نبات ينحدر من نفس العائلة مثل الجزر والكرفس والبقدونس، ويمكن أن يصل طوله إلى 3 أقدام (متر واحد)، وينتج الزهور وفاكهة بيضاء صغيرة تعرف باسم بذور اليانسون.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews" فيتميز اليانسون بطعم رائع يشبه عرق السوس وغالبًا ما يستخدم لإضافة النكهة إلى الحلويات والمشروبات. كما أنها معروفة بخصائصها القوية التي تعزز الصحة وتعمل كعلاج طبيعي لمجموعة واسعة من الأمراض. وفيما يلي 4 فوائد واستخدامات لبذور اليانسون، وفقاً للابحاث:

1. غنى بالمواد الغذائية على الرغم من استخدام بذور اليانسون بكميات صغيرة نسبيًا، إلا أنها تحتوى على كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة المهمة في كل وجبة.

على وجه الخصوص بذور اليانسون غنية بالحديد، وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم السليمة في جسمك. كما أنه يحتوى على كمية صغيرة من المنجنيز، وهو معدن رئيسي يعمل كمضاد للأكسدة وهو ضروري لعملية الأيض والتنمية.

2. قد يقلل من أعراض الاكتئاب، وهو حالة شائعة ولكنها منهكة تصيب ما يصل إلى 25٪ من النساء و12٪ من الرجال في جميع أنحاء العالم. ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث قد وجدت أن بذور اليانسون قد تساعد في علاج الاكتئاب.

3. يمكن أن تحمى من قرحة المعدة قرحة المعدة هي قرحة مؤلمة تتشكل في بطانة معدتك، مسببة أعراض مثل عسر الهضم والغثيان وإحساس حارق في صدرك.

على الرغم من أن العلاج التقليدي يتضمن عادة استخدام الأدوية لتقليل إنتاج حمض المعدة إلا أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن بذور اليانسون يمكن أن تساعد في منع تقرحات المعدة وتقليل الأعراض.