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1.6 مليار دولار خسائر المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا بسبب إغلاق الموانئ

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:30 م
1.6 مليار دولار خسائر المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا بسبب إغلاق الموانئ موانئ النفط فى ليبيا
رويترز ووكالات الأنباء

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، اليوم الاثنين ، إن انتاج النفط في البلد الواقع في شمال أفريقيا تراجع إلى 135 ألفا و745 برميلا في اليوم.

وقال البيان إن اجمالي الخسائر الناتجة عن إغلاقات حقول وموانئ وخطوط أنابيب النفط تجاوزت 1.6 مليار دولار.

وهبط انتاج النفط في ليبيا بشكل حاد منذ الثامن عشر من يناير الصراع الدائر في ليبيا بين الجيش الوطنى والميليشيات المسلحة.

وجددت المؤسسة دعواتها إلى إنهاء "الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها والسماح لها باستئناف عمليات الانتاج فورا".

 

 

 

 


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موانئ النفط

الازمة الليبية

افريقيا

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