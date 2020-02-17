وكالة الفضاء المصرية تستضيف مارتن سوينج مخترع الأقمار الصناعية الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن وكالة الفضاء المصرية لا تقتصر فى تعاونها الدولى على الدول فقط ، وإنما يمتد هذا التعاون للخبراء فى مجال الفضاء .

وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، خلال احتفالية يوم الفضاء المصرى ، الذى تنظمة وكالة الفضاء ، أنه تم التواصل مع مخترع الأقمار الصناعية الصغيرة مارتن سوينج وهو أول شخص نفذ أقمار صناعية صغيرة ومنحته ملكة بريطانيا لقب سير ، حيث سيتم استضافته لمدة يومين بوكالة الفضاء المصرية الأسبوع المقبل ، مشيرا إلى أنه ضمن خطة عمل الوكالة سيتم عمل نظام مصرى للملاحة بواسطة مجموعة من الأقمار فى المستقبل .

وشهد افتتاح احتفالية يوم الفضاء المصرى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، والوزير حسين مسعود وزير الطيران المدنى الأسبق والمستشار الفنى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد طنطاوى رئيس لجنة المشروعات بوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور سيد بهى الدين المستشار الفنى لوكالة الفضاء المصرية .

وتتضمن الاحتفالية جلسة نقاشية حول الفضاء من أجل المجتمع وسيحاضر فيها الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور على صادق المستشار القانونى لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتورة غادة عامر المستشار الفنى لوكالة الفضاء المصرية.