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وكالة الفضاء المصرية تستضيف مارتن سوينج مخترع الأقمار الصناعية الأسبوع المقبل

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:00 ص
وكالة الفضاء المصرية تستضيف مارتن سوينج مخترع الأقمار الصناعية الأسبوع المقبل الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء
كتب محمود راغب

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قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية،  إن وكالة الفضاء المصرية لا تقتصر فى تعاونها الدولى على الدول فقط ، وإنما يمتد هذا التعاون للخبراء فى مجال الفضاء .
 
وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، خلال احتفالية يوم الفضاء المصرى ، الذى تنظمة وكالة الفضاء ، أنه تم التواصل مع مخترع الأقمار الصناعية الصغيرة مارتن سوينج وهو أول شخص نفذ أقمار صناعية صغيرة ومنحته ملكة بريطانيا لقب سير ، حيث سيتم استضافته لمدة يومين بوكالة الفضاء المصرية الأسبوع المقبل ، مشيرا  إلى أنه ضمن خطة عمل الوكالة سيتم عمل نظام مصرى للملاحة بواسطة مجموعة من الأقمار فى المستقبل .
 
 وشهد افتتاح احتفالية يوم الفضاء المصرى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، والوزير حسين مسعود وزير الطيران المدنى الأسبق والمستشار الفنى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد طنطاوى رئيس لجنة المشروعات بوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور سيد بهى الدين المستشار الفنى لوكالة الفضاء المصرية .
 
وتتضمن الاحتفالية جلسة نقاشية حول الفضاء من أجل المجتمع وسيحاضر فيها الدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتور على صادق المستشار القانونى لوكالة الفضاء المصرية ، والدكتورة غادة عامر المستشار الفنى لوكالة الفضاء المصرية.
 
 
 
 

 

 


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