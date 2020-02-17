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وزير السياحة والآثار يلتقى رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكية USTOA

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:36 م
وزير السياحة والآثار يلتقى رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكية USTOA الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت أمال رسلان

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التقى عصر اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع Terry Dale رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكيUnited States Tour Operators Association((USTOA ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك للترويج لمصر سياحياً بصورة أكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية ووضع مصر على قائمة المقاصد السياحية الأكثر تفضيلا فى السوق الأمريكى وزيادة حركة السياحة الوافدة إليها من هذا السوق.

حضر الاجتماع أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وماجد أبو سديرةً رئيس الإدارة المركزية للسياحة الدولية بالهيئة.

وتناول اللقاء استعراض خطة الوزارة لتعزيز التواجد المصرى بالسوق الأمريكي، كما تم مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة من السوق الأمريكي وتهيئة المناخ لعودة الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر في ضوء اهتمام السائح الأمريكي بنمط السياحة الثقافية، والترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الربع الأخير من العام الجارى .

وخلال اللقاء أعرب Terry Dale رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي عن رغبة الاتحاد في عقد مؤتمره السنوي لعام 2021 في مصر بهدف تسليط الضوء على مقومات المقصد السياحى المصرى وتعريف شركات السياحة الأمريكية بأهم المشروعات السياحية والتنموية الحديثة في مصر، وإلقاء الضوء على الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وأحدث المتاحف المقامة بالمحافظات السياحية والتي تخدم قطاع السياحة والآثار.

ومن جانبه رحب الدكتور خالد العنانى بعقد هذا المؤتمر في مصر، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار سفنكس الي ضعف الطاقة الاستيعابية له، كما سيتم الانتهاء من تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة مما يعد فرصة كبيرة لاعتبار زيارة المتحف المصرى الكبير والأهرامات ومنطقة سقارة مقصد سياحى بذاته، ومن ثم ربطه بالمقاصد السياحية الأخرى في القاهرة مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي والقاهرة التاريخية ومصر القديمة و غيرها من المناطق السياحية مما سيعمل علي زيادة الليالي السياحية بالقاهرة.

كما سيتم عقد ورشة عمل مساء اليوم يشارك فيها المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ورئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات السياحية والفنادق المصرية، وأعضاء الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية، وممثل عن وزارة الطيران المدنى، و ذلك لمناقشة سبل رفع معدلات الحركة السياحية الأمريكية الوافدة إلى مصر وتذليل كافة العقبات أمام زيادة هذه الأعداد.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي USTOA هو المنظمة السياحية الأهم في السوق الأمريكي ويختص بشئون وكلاء السياحة الأمريكيين ويعمل على تعريفهم بنظرائهم حول العالم، كما يمثل أداة لربط قطاعات صناعة السياحة في الولايات المتحدة الأمريكية من شركات سياحة وخطوط طيران ووكالات حكومية وهيئات سياحية وغيره.

كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بترتيب رحلة سياحية لـ Terry Dale رئيس اتحاد منظمى الرحلات الأمريكي، شملت عددا من المعالم السياحية بالقاهرة والجيزة بهدف إطلاعه على آخر المستجدات بشأن مشروعات تطوير المنتج السياحى وتعزيز البنية الأساسية بالمناطق السياحية المصرية.

 

 

 


السياحه

وزاره السياحه والاثار

خالد العنانى

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