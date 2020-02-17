سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير اليابان لبحث آليات جديدة لتنشيط السياحية الوافدة

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:59 م
وزير السياحة والآثار يستقبل سفير اليابان لبحث آليات جديدة لتنشيط السياحية الوافدة لقاء وزير السياحة والآثار وسفير اليابان
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، سفير دولة اليابان بالقاهرة ماساكى نوكى، ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولى"الجايكا" فى الشرق الأوسط وأوروبا، ساكاموتو تاكيما، والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث تعزيز سبل التعاون على المستوى السياحى والأثرى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الاستعداد للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير فى الربع الأخير من عام 2020.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آوجه التعاون الممكنة للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

كما بحث الجانبان آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وزيادة عدد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر فى ظل افتتاح المتحف المصرى الكبير، حيث أكد سفير اليابان خلال اللقاء أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التي تسعى اليابان إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، حيث أن السائح اليابانى لديه شغف واهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الآثرية عامة وفي مصر خاصة، مضيفا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوزارة فى الفترة المقبلة لزيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين لمصر.

كان المتحف المصرى الكبير، قد أستقبل مجموعة من القطع الأثرية من المتحف المصرى بالتحرير، وتم وضعها فى 23 صندوقًا، والذى يتراوح عدد الآثاربهم من 200 إلى 250 قطعة أثرية من الحجم الصغير، إلى جانب قطعتين تم تثبيتهم على قواعد مخصصة لهما، وتم دخول القطع إلى مركز الترميم، بالمتحف المصرى الكبير، الذى سيتم افتتاحه فى الربع الأخير من 2020، وتنتمى جميع القطع التي تم نقلها إلى عصور مختلفة.


وزير السياحة والآثار

سفير اليابان

آليات جديدة

تنشيط السياحية الوافدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة