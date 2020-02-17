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وزير الخارجية البحرينى يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:48 م
وزير الخارجية البحرينى يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى وزير الخارجيه البحرينى
وكالات

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التقى وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أعرب الزياني خلال اللقاء عن تهانيه للدكتور نايف بن فلاح الحجرف بتعيينه أمينًا عامًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله والمضي بمسيرة العمل الخليجي المشترك لآفاق أرحب على المستويات كافة بما يحقق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس وتطلعات مواطنيها في المزيد من التقدم والرخاء.

من جانبه أعرب الحجرف عن تهانيه للزياني بمناسبة تعيينه وزيراً لخارجية مملكة البحرين.  

كانت مملكة البحرين، اقامت، الخميس، الاحتفال بذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس الدروع الملكية بالبحرين، وذلك تحت رعاية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتتزامن هذه الاحتفالات مع الذكرى الثانية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين وذلك بالدروع الملكية.

وعقب القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الاحتفال كان فى استقباله الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمى وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمى رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن راشد عبدالله النعيمى قائد الدروع الملكية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.


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