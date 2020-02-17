وزيرة الهجرة تشيد بسيدات قرية الفرستق: عمل جماعى جميل فى صناعة الفخار

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بسيدات قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وأعمالهن فى مجال صناعة الفخار، مؤكدة أنهن يقدمن عمل جماعى متميز وجميل.
وقامت الوزيرة، بالدخول لأحد مصانع دهانات بقرية الفرستق بعد أن عبرت على معديه فوق مصرف للدخول لمصنع الدهانات وتم وضع سجاد على المعدية الخشبية لتمهيد المعدية لعبور الوزيرة فوقها، وأعربت عن انبهارها بعجلة الإنتاج داخل المصانع وانتظام العمل بها، وانتاج هذه المصانع والتى تصدر منتجاتها للخارج.
وزيرة الهجرة
وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومى للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلى والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنيTvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة فى المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
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