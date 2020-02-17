وزيرة الهجرة تشيد بسيدات قرية الفرستق: عمل جماعى جميل فى صناعة الفخار

كتب محمد تهامى زكى

أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بسيدات قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وأعمالهن فى مجال صناعة الفخار، مؤكدة أنهن يقدمن عمل جماعى متميز وجميل.





ونشرت وزيرة الهجرة، عبر حسابها على انستجرام، صورا لها وسط بعض سيدات القرية، صحبتها بتعليق: "ستات مصر فى قرية الفرستق بمحافظة الغربية، عمل جماعى جميل فى صناعة الفخار".



وزارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد، قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، التى تعد من القرى المنتجة بالمحافظة ويعمل بها 7 آلاف شخص فى صناعة الدهانات والخزف والفخار ويوجد بها أكثر من 350 مصنعا تعمل فى مجال صناعة الفخار والخزف والدهانات، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" فى الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، رافقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وكل من خالد مصباح وفؤاد حسب الله وسامح حبيب نواب دائرة بسيون وقطور .



وقامت الوزيرة، بالدخول لأحد مصانع دهانات بقرية الفرستق بعد أن عبرت على معديه فوق مصرف للدخول لمصنع الدهانات وتم وضع سجاد على المعدية الخشبية لتمهيد المعدية لعبور الوزيرة فوقها، وأعربت عن انبهارها بعجلة الإنتاج داخل المصانع وانتظام العمل بها، وانتاج هذه المصانع والتى تصدر منتجاتها للخارج.



وزيرة الهجرة

وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومى للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلى والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنيTvet" Egypt"، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة فى المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.