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وزيرة الصحة: الأجنبى حامل فيروس كورونا بصحة جيدة ولا يعانى من أعراض المرض

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:06 ص
وزيرة الصحة: الأجنبى حامل فيروس كورونا بصحة جيدة ولا يعانى من أعراض المرض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن حالة الشخص الحامل لفيروس كورونا الذي تم الكشف عنه مؤخرا بصحة جيدة ولم تظهر علية أى أعراض مرضية تخص فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك متابعة جيدة لكل الحالات بما فيها الشخص الحامل للفيروس وتابعت : هناك أكثر من 450 شخصا شاركوا فى الإجلاء للمصريين العائدين من ووهان .

كانت استقبلت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الاثنين 17 فبراير، 369 مواطنا مصريا لحظة انتهاء مدة الحضانة لفيروس كورونا المستجد، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

أعدت وزارة الصحة والسكان، خطة لإخلاء جميع الموجودين في المعسكر المخصص لعزل المصريين العائدين من الصين، هربا من انتشار فيروس الكورونا، حيث تتم عودتهم على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة فيما تتجه الثانية إلى الإسكندرية.

أكدت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين في المعسكر 617 شخصًا، بينهم الأطباء وفريق التمريض والإداريين والسائقين وغيرهم من القائمين على المعسكر.

 أشارت الوزارة إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية تتضمن كافة الفحوصات الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن يتم متابعتهم صحيًا وتوفير الرعاية والكشف المستدام لجميع النزلاء.
 


الصحة

الحجر الصحى

العائدين من ووهان

كورونا فيروس

مطروح

معسكر الحجر فى مطروح

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