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وزيرة البيئة توجه بضرورة الإسراع من الانتهاء من تصميمات المدافن الصحية

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:59 م
وزيرة البيئة توجه بضرورة الإسراع من الانتهاء من تصميمات المدافن الصحية اجتماع وزيرة البيئة مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع
كتبت آية دعبس

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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لبحث الموقف الحالي لعملية إجراء الدراسات والإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة وخاصة الجزء المتعلق بالمدافن الصحية للتخلص النهائي من المخلفات. 
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أصدرته الوزارة، اليوم، الأثنين، أن الهدف من الاجتماع وضع جدول زمني واضح للانتهاء من المراجعات اللازمة لتصميمات المدافن الصحية المقرر إقامتها وتذليل العقبات التي تواجه فريق العمل والوقوف على الإجراءات المطلوبة للاسراع في عملية البدء بالتنفيذ، وذلك ضمن مهام وزارة البيئة فى الاعداد لمنظومة المخلفات الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لوضعها حيز التنفيذ، و بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص الاعداد والتنفيذ للبنية التحتية الخاصة بالمنظومة الجديدة. 
 
وناقش الاجتماع الوضع الحالي للدراسات الخاصة بالمدافن سواء الفكرة التصميمية والرسومات الأولية والتفصيلية، والمشكلات والتحديات التي تواجه سير العمل ومنها عدم وجود ظهير صحراوي او اراضي مناسبة لإقامة المدفن والمشكلات الاجرائية لقرارات التخصيص وأنسب الحلول البيئية للتخلص من المخلفات والتقليل قدر الإمكان من المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، حيث أكدت وزيرة البيئة استعدادها المستمر للتدخل لتذليل العقبات قدر الإمكان، مشددة على ضرورة الإسراع في الانتهاء من المراجعات النهائية للتصميمات للبدء في مراحل التنفيذ.
 
 
كانت وزارة البيئة، قالت إنه فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة خاصة بمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة برئاسة وزيرة البيئة، فقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة طبقا لقرار رقم 41 لسنة 2019 والخاص بتعريفة التغذية الكهربائية، ضرورة الانتهاء من الدليل الإرشادى لتنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، ويتم نشره على الموقع الإلكترونى لوزارة البيئة فور الانتهاء منه مع الإعلان عن الفرص المتاحة للاستثمار فى المحافظات ودعوة المستثمرين للتقدم بمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة على مدار الشهرين القادمين.
 
 
 


 

المدافن الصحية

مدافن المخلفات

مدافن صحية

وزارة البيئة

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