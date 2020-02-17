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والدة طفلة المرج المغتصبة تكشف تفاصيل الواقعة

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:00 ص
والدة طفلة المرج المغتصبة تكشف تفاصيل الواقعة اغتصاب-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، بتهمة اغتصاب ابنة زوجته حتى الموت، كما قررت بتشريح جثة المجنى عليها لبيان الأسباب، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية .

وقالت “س.ا”، 26 سنة، والدة الطفلة “اف”، 4 سنوات، المغتصبة حتى الموت على يد زوج والدتها، فى محضر المباحث أن زوجها المتهم يدعى عماد م، عاطل ودائم على تعاطى المخدرات.

وأضافت الأم، أنها كانت خارج المنزل فى ذلك الوقت، لشراء بعض الأشياء من مستلزمات المنزل اليومية، إلا أنها عندما عاودت المنزل وجدت نجلتها فى حالة يرثى لها، حيث اكتشفت أنها أصيبت بحالة من النزيف الشديد من خلال جهازها التناسلى، مضيفة أنها قامت على الفور لحمل ابنتها، فهرولت بها إلى المستشفى لإنقاذها وتلقى العلاج، إلا أنها فارقت الحياة قبل ذلك .

وأضافت الأم خلال أقوالها، أن هذه هى المرة الأولى التى قام بها زوجها بالتعرض لنجلتها جنسيا، مضيفة أنها فوجئت بالأمر وأنها لا تعرف مكان اختبائه حتى الآن .

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات ، يفيد بوصول طفلة فى العقد الأول من العمر جثة هامدة ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المرج إلى مكان الواقعة ، وتبين وجود آثار اغتصاب حول الجهاز التناسلي للطفلة ، وبعمل التحريات وجمع المعلومات اللازمة ، تبين ان زوج والدة الطفلة المجنى عليها هو مرتكب الحادث ، ثم تمكن من الهرب .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بتشريح جثة المجنى عليها ، وإعداد تقرير الطب الشرعي حول الواقعة


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