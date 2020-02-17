سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هيئة الرقابة النووية بالإمارات تصدر رخصة تشغيل لمحطة براكة

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:04 ص
هيئة الرقابة النووية بالإمارات تصدر رخصة تشغيل لمحطة براكة جانب من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئول كبير اليوم الاثنين، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول بمحطة براكة النووية. وقال حمد الكعبى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، نواة للطاقة، مدته 60 عاما.

وبراكة أول محطة نووية في منطقة الخليج، وستضم عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميجاوات.

يذكر أن إصدار رخصة التشغيل تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب وتطبيق تدابير رقابية صارمة إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير. 

وشملت عملية التقييم المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية مراجعة لتصميم المحطة النووية إضافة إلى تحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها، كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية وإجراءات الاستعداد للطوارئ وإدارة النفايات المشعّة وجوانب فنية أخرى. 

كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة "نواة" بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان فى محطة الطاقة النووية. 

وقامت الهيئة بمراجعة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة وإجراء أكثر من 185 عملية تفتيش صارمة إضافة إلى طلب ما يقارب ألفى معلومة إضافية حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.

 


الامارات

محطة براكة النووية

محطة نووية

منطقة الخليج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات جديدة بشركة أبوزعبل " مصنع 300 الحربى"

الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات جديدة بشركة أبوزعبل " مصنع 300 الحربى"

اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى

اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى

الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

حزب الحرية يتضامن مع نقيب الموسيقيين بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات

حزب الحرية يتضامن مع نقيب الموسيقيين بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة