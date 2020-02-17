هل يقول حمو بيكا الحقيقة.. كل ما تريد معرفته عن أمراض جدار المعدة

كتبت فاطمة خليل

أثار تصريح مطرب المهرجانات حمو بيكا، أنه يعانى من مرض في جدار المعدة جعله يعالج بحقنة يتخطى سعرها 120 ألف جنيه، ردود فعل واسعة حول من يكذب هذا الأمر وأن ليس له أى أساس من الصحة، فما هى الأمراض التي تصيب جدار المعدة وهل يوجد علاج لها قد يتكلف حقنة بـ120 ألف جنيه.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقًا للموقع الطبي "Health line".

أمراض جدار المعدة بعد تصريح حمو بيكا

معدتك هي عضو يقع في الجزء العلوي الأيسر من بطنك، إنه الجزء الأول داخل البطن من الجهاز الهضمي، وتحتوي المعدة على العديد من العضلات، عندما تبتلع، ينتقل الطعام إلى أسفل المريء، ويمر في العضلة العاصرة للمريء، ويدخل في معدتك، تحتوي معدتك على ثلاث وظائف:

-تخزين مؤقت للأغذية والسوائل.

-إنتاج العصائر الهضمية.

-إفراغ الخليط في الأمعاء الدقيقة.

ومن الأمراض التي تصيب المعدة:

مرض ارتجاع المريء

يحدث ارتجاع المريء عندما تنتقل محتويات المعدة مثل الطعام أو الحمض أو الصفراء إلى المريء، هذه الحالة المزمنة يمكن أن تسبب حرقة وتهيج بطانة المريء.

ويتمثل علاجه في تناول مضادات الحموضة والأدوية والتغييرات الغذائية والحالات الشديدة تحتاج لجراحة.

التهاب المعدة

هو التهاب في بطانة المعدة، وله نوعان التهاب المعدة الحاد قد يأتي فجأة، التهاب المعدة المزمن يحدث ببطء.

وعلاج هذا المرض تناول الأدوية التي يمكن أن تقلل من الحموضة والالتهابات، كما يجب تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الأعراض.

القرحة الهضمية

إذا تعطلت بطانة أو جدار معدتك، فقد تكون مصابًا بقرحة هضمية، معظمها موجود في الطبقة الأولى من البطانة الداخلية، تسمى القرحة التي تمر عبر بطانة معدتك بالثقوب وتتطلب عناية طبية فورية.

وتشمل الأعراض: ألم البطن، غثيان، قيء، عدم القدرة على شرب السوائل، الشعور بالجوع بعد الأكل، إعياء، فقدان الوزن، البراز الأسود.

والعلاج يعتمد على السبب، قد يشمل أدوية أو جراحة لوقف النزيف.

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي

يحدث التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي عندما يصيب فيروس المعدة والأمعاء، الأعراض الرئيسية هي القيء والإسهال. قد تعاني أيضًا من التشنج والصداع والحمى.

معظم الناس يتعافون في غضون بضعة أيام، ويكون ذلك بتناول الأدوية التي تعالج الأعراض مثل: خافضات الحرارة ومسكنات الألم مع شرب السوائل.

فتق الحجاب الحاجز

الحجاب الحاجز هو الفجوة الموجودة في جدار العضلات التي تفصل صدرك عن بطنك، إذا انزلقت معدتك إلى صدرك يكون لديك فتق.

إذا كان جزء من معدتك يتحرك ويبقى في صدرك بجوار المريء، فهذا يسمى "فتق المريء". هذا النوع الأقل شيوعًا من الفتق يمكن أن يقطع إمدادات دمك عن المعدة.

ويتضمن العلاج أدوية لعلاج الألم والحرقة، الحالات الشديدة قد تتطلب جراحة. قد يوصي طبيبك بما يلي:

الحفاظ على وزن صحي، الحد من الأطعمة الدهنية والحمضية.

مرض خزل المعدة أو سوء تفريغ المعدة

يعد خزل المعدة هو حالة تستغرق فيها المعدة وقتًا طويلاً لتفريغها وتشمل الأعراض:

-غثيان

-قيء

-فقدان الوزن

-الانتفاخ

-حرقة من المعدة

وقد يشمل العلاج من خزل المعدة تناول الدواء وتغيير النظام الغذائي.

سرطان المعدة

سرطان المعدة عموما ينمو ببطء على مدى سنوات عديدة، في معظم الحالات، يبدأ في الطبقة الداخلية من بطانة المعدة.

من دون علاج، يمكن أن ينتشر سرطان المعدة إلى الأعضاء الأخرى أو في العقد اللمفاوية أو مجرى الدم، ويتم تشخيص سرطان المعدة في وقت مبكر وعلاجه بشكل أفضل.

وعلاج سرطان المعدة يتمثل في استئصال المعدة الجزئى أو الكلى بالجراحة أو الليزر أو العلاج الكيماوى والإشعاعى.