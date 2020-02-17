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هل يتباطأ فيروس كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:00 م
هل يتباطأ فيروس كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب فيروس الصين الغامض - كورونا
كتبت إيناس البنا

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تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع، حيث يقدر عدد المصابين بهذا المرض الفتاك بنحو 71.800 شخص، ولكن خبيرًا صحيًا كبيرًا بالأمم المتحدة يعتقد الآن أن الوباء قد يبدأ في التباطؤ.

وعلى الرغم من أن إصابات فيروس كورونا (COVID-19) لا تزال ترتفع في جميع أنحاء العالم، فقد ادعى خبير صحة وفقا لتقرير مجلة "express" البريطانية،  أن هناك أدلة على أن انتقال المرض خارج الصين قد لا يكون الطرف المعنى من الكارثة، ومن جانبه حث الدكتور مايكل ريان ، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية (WHO) على عدم إجراء تقييمات متسرعة حول فيروس كورونا.

وقال: "نحن لا نرى زيادة كبيرة في انتقال خارج الصين، ومن بين 1,775 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي حتى الآن، حدثت جميعها في الصين باستثناء 4 حالات خارج الصين.

هل يتباطأ  فيروس كورونا؟
 

كشف الدكتور ريان، أن الاختبارات الشتوية الروتينية للمرضى الذين يعانون من أمراض الصدر في المستشفيات في الصين وسنغافورة وهونج كونج لم تظهر أي انتقال على نطاق واسع لفيروس COVID-19.

وقال: "في غرف الطوارئ وكجزء من مراقبة أمراض الجهاز التنفسي الشتوية العادية، فقد كانوا يختبرون بنشاط الآلاف من العينات التي لا يشتبه في إصابتهم بـ COVID، وفي الوقت الحالي، لا نرى نشاط COVID بين تلك العينات، وهذا من شأنه أن يعطي إشارة إلى أن كارثة كورونا قد لا يكون بهذا الحجم، ولكن لا شيء مضمون".

ومع ذلك، أصر الخبير الصحي أن المخاوف من اكتشاف جزء بسيط من الحالات كانت "صالحة مثل المضاربات في الاتجاه الآخر"، وأضاف أنه لا توجد علاجات محددة للمرضى، باستثناء "الأدوية المضادة للفيروسات القياسية" المستخدمة لتفشي فيروس كورونا السابق، مثل وباء السارس في عام 2003.

وأوضح أيضًا أن العقاقير واللقاحات الجديدة ستستغرق وقتًا واستثمار مئات الملايين من الدولارات، قبل حث الاستثمارات العامة والخاصة على التعاون في نشر المخاطر.

سبب ارتفاع فيروس كورونا في مقاطعة هوبى بالصين؟
 

وازداد هذا الأسبوع، حالات الإصابة على مستوى مقاطعة هوبي بالصين بشكل كبير بلغ 15 ألف حالة بعد أن غيرت الصين من طريقة تشخيص المرض.

وقد أدت الحالات الجديدة والوفيات في المقاطعة إلى ارتفاع عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 1350 حالة، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات قرابة 71.000 إصابة، وأقالت الصين على أثر ذلك اثنين من كبار المسؤولين في مقاطعة هوبي بعد ساعات من الكشف عن الأرقام الجديدة.

 


فيروس كورونا

كورونا بالصين

منظمة الصحة العالمية

مقاطعة هوبى بالصين

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