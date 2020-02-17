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نيابة الدخيلة تحبس عاطلا لنصبه على راغبى السفر بمستندات مزورة فى الإسكندرية

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:17 م
نيابة الدخيلة تحبس عاطلا لنصبه على راغبى السفر بمستندات مزورة فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الاسكندرية - أسماء على بدر

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أمر المستشار مصطفى المنشاوى، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومنحهم مستندات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق المزورة وفحصها.

 

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، سبق اتهامه فى 3 قضايا بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالدول العربية وإحضار عقود عمل وهمية لهم ممهورة بأختام مقلدة، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بتلك الدول.

 

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق وقطاع الأمن الوطنى والجهات الأمنية المعنية، تم عمل كمين والقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 85 عقد عمل خال البيانات تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد، و6 نماذج تصديق على تفويض منسوب صدورهم لوزارة خارجية إحدى الدول العربية مزورة، و17 نموذج تأشيرات خالية البيانات منسوب صدورهم لإحدى الدول العربية مزورة.

 

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وصحة ما ورد من معلومات وما توصلت إليه التحريات وقيامه باصطناع تلك المستندات والأختام مستخدمًا برامج عالية التقنية وطابعات ألوان من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


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