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نواب يشيدون بخطة جامعة القاهرة لمواجهة كورونا.. والخشت: شهادة برلمانية نعتز بها

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:25 م
نواب يشيدون بخطة جامعة القاهرة لمواجهة كورونا.. والخشت: شهادة برلمانية نعتز بها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أشاد عدد من نواب البرلمان بالخطة التى وضعتها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقيام الجامعة باتخاذ الإجراءات الوقائية وتعميم خطتها الشاملة على جميع كليات ووحدات وإدارات الجامعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة طبية خاصة لمكافحة الفيروس ومتابعة الحالات المشتبه إصابتها، وإطلاق حملة للتوعية بأعراض الفيروس وطرق الوقاية منه، والتعريف بالأماكن التي تتوجه لها الحالات المشتبه إصابتها، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها.

من جانبه، أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بالخطة التى وضعتها جامعة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وطالب فى بيان صادر له جميع المؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة إعداد خطط مماثلة لمواجهة فيروس كورونا، وتوعية الطلاب للوقاية من مخاطره والإبلاغ الفورى عن حالات الاشتباه بالفيروس، والتنبيه بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية وعقد سلسلة من الندوات لمواجهة هذا الفيروس.

ووجه المهندس أمين مسعود، التحية للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وجميع قيادات الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، لمواكبتهم لجميع القضايا داخل المجتمع المصرى، ومساندة جهود الدولة فى مسيرة التنمية ومواجهة المشكلات والتفاعل مع القضايا الجماهيرية لخدمة المجتمع.

كما وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على السبق في وضع خطة لمواجهة فيروس كورونا، مطالبًا الجامعات الحكومية والخاصة اتخاذ جامعة القاهرة كنموذج لمواجهة الفيروس والاستفادة من تجربة الجامعة في هذا المجال، مؤكدًا أن الدكتور الخشت يُعد نموذجا فريدًا للقيادي التنفيذي القادر على تحقيق النجاح بكل كفاءة واقتدار داخل مؤسسته.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنها شهادة برلمانية نعتز بها، معربًا عن تقدير لنواب البرلمان.

 وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية مع بداية الفصل الدراسي الأول، وتجهيز غرف استقبال وعزل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد على مدار 24 ساعة في مستشفيات جامعة القاهرة وهي مستشفى قصر العيني التعليمي ومستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الطلبة بميدان الجيزة، وتحديد فريق طبي يضم عدد من المتخصصين، داخل كل مستشفى للكشف على الحالات وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، مؤكدًا أن الجامعة لن تفرط في أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشددًا على ضرورة قيام المسؤولين داخل الكليات والمستشفيات الجامعية بالتنبيه على الموظفين بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية، وموجهًا بسرعة توريد المستلزمات الطبية اللازمة.
 


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محمد الخشت

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