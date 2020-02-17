نقابة الأطباء: استقبال الدفعات الجديدة لاستخراخ تراخيص مزاولة المهنة أول مارس

أعلنت النقابة العامة للأطباء، بدء استقبالها للدفعة الجديدة من الأطباء دفعة ديسمبر 2018، بداية من يوم الأحد، الموافق 1 مارس 2020، حتى 19 مارس المقبل، حيث تقوم النقابة باستخراج تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد، كما تقوم النقابة بإقامة حفل تكريم لأوائل الدفع بالجامعات المختلفة.

ومن المقرر أن تستقبل النقابة، خريجى جامعة الأزهر بنات، خلال يومى الأحد والأثنين، الأول والثانى من مارس المقبل، وخريجى جامعة الأزهر بنين، خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 3، 4 مارس، وخريجى جامعة عين شمس، خلال أيام الخميس، والسبت، والأحد، الموافقين 5،7،8 مارس 2020، وخريجى جامعة القاهرة خلال أيام الأثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الموافقين 9، 10، 11 مارس 2020.

وأشارت النقابة، إلى أنها ستخصص الفترة من الخميس 12 مارس المقبل، وحتى الخميس 19 مارس 2020.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت عن تقديمها قرض حسن قيمته خمسون ألف جنيه، "بدون فوائد" لشباب الأطباء والطبيبات المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً، على أن يسدد القرض على 38 شهرا متتالية، على أن يتم الاختيار بالقرعة العلنية من بين الأطباء المنطبق عليهم الشروط، وستجرى القرعة العلنية بالجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم الجمعة 27 مارس 2020.

وأوضحت نقابة الأطباء، أن شروط القرض، هى: السن أقل من 35 سنة "مواليد 1985 وما بعدها، وتقديم عقد زواج حديث ( أو اجراءات كنسية ) اعتباراً من تاريخ ١ يناير 2018 ومابعدها، وعدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة، أن يكون العضو قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على الإعفاء منها، مشيرة إلى أنه يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين ، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط .